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    蠢嫌「視訊開庭」取暱稱「爆菊哥」 當場被法官嗆爆

    美國密西根州男子薩克斯頓（右下）被控持有吸毒用具，在法院開庭審理的視訊中竟以暱稱「爆菊哥 3000（Butt fxxker 3000）」上線，讓法官當場嗆爆，差點下令以「藐視法庭」罪名被逮捕。（擷取自YouTube）

    美國密西根州男子薩克斯頓（右下）被控持有吸毒用具，在法院開庭審理的視訊中竟以暱稱「爆菊哥 3000（Butt fxxker 3000）」上線，讓法官當場嗆爆，差點下令以「藐視法庭」罪名被逮捕。（擷取自YouTube）

    2021/05/13 00:26

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情期間，許多公事改以視訊方式解決，甚至連開庭也不意外。美國密西根州一名因持有吸食毒品用具而被逮捕的犯人，日前以暱稱「爆菊哥 3000（Butt fxxker 3000）」加入視訊法庭，讓審理該案的法官相當傻眼，不但當庭嗆爆他，最後還表示他差點因為「藐視法庭」被直接關起來。

    綜合外媒報導，33歲嫌犯薩克斯頓（Nathaniel Saxton）因為持有針頭而被逮捕，本月11日，法院審理此案時，利用Zoom軟體視訊會議，讓法官、被告等人加入連線，沒想到，他卻以暱稱「爆菊哥」上線，讓審理此案的法官米德爾頓（Jeffrey Middleton）當場傻眼，最後先是詢問薩克斯頓：「先生，請問大名？」在薩克斯頓回答後，米德爾頓隨即嗆爆：「原來你不是叫做爆菊哥3000啊？」

    米德爾頓接著繼續數落薩克斯頓，並嗆「到底是什麼樣的白癡才會叫做這種名字？」連珠炮的攻擊讓薩克斯頓頻頻道歉，表示他不知道這件事，結果米德爾頓根本不想聽他解釋，馬上要他閉嘴，並要他先退下好好自己「反省一下」。

    據報導，薩克斯頓後來才表示，這個暱稱是他的妹妹設定的，那原本是他其他3C設備使用的搞笑暱稱，是妹妹在跟他開玩笑。本來以為會被重罰而不認罪的薩克斯頓，在得知他犯下的罪行通常罰款為200美元後，也終於認罪。

    最後，米德爾頓問他妹妹是否和他同住？薩克斯頓回答不在之後，米德爾頓要他轉告妹妹「告訴她，她差點害你因為『藐視法庭』被判刑」，而薩克斯頓則是再次道歉。

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