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    怪怪的！視訊開庭她神色有異 檢察官機警：他就在身邊

    代表林西的女檢察官戴薇斯（第二排第一位）發現林西（下方左）舉止有異，認為哈里斯（下方右）就在她附近。（擷取自Judge Jeffrey Middleton YOUTUBE頻道）

    代表林西的女檢察官戴薇斯（第二排第一位）發現林西（下方左）舉止有異，認為哈里斯（下方右）就在她附近。（擷取自Judge Jeffrey Middleton YOUTUBE頻道）

    2021/03/10 00:36

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐以來，許多公司開會、學校上課都改透過線上視訊，美國密西根州法院日前以線上視訊開庭，檢察官機警發覺受暴被害女子神情有異，懷疑被告可能違反保護令，當場打斷審訊。雖然也在視訊中的被告不配合，當警方獲報趕到，證實檢察官果然是對的，立刻逮捕這名恐怖情人。

    綜合外媒報導，21歲哈里斯（Coby James Harris）被控對其女友林西（Mary Lindsey）施暴，在法院核准的保護令限制下，哈里斯禁止以任何方式接觸琳賽，沒想到，哈里斯疑似脅迫林西配合，讓法院撤銷保護令。

    3月2日，密西根州的法院開庭審理哈里斯上訴要求撤銷保護令一案，林西、哈里斯皆透過視訊參與，當訴訟進行了7分鐘，檢察官戴薇斯（Deborah Davis）發現林西發言時神情有異，當場打斷審訊，告訴法官「庭上，我有理由相信被告現在和原告就在同一間公寓中，我對她的安危非常擔心」。戴薇斯也提出她的理由，指出她發現視訊會議中的林西不斷看向旁邊，另一格畫面中的哈里斯不斷走來走去，「我想證明她是安全的，再讓此案繼續審理」。

    聽到戴薇斯發言後，法官米德爾頓（Judge Jeffrey Middleton）立刻詢問雙方現在人在哪裡？林西緩緩地回應，「我在一棟房子裡」，並不斷看向旁邊，遲疑地不敢說出地址，直到法官二度詢問才回答。當哈里斯被問到所在位置時，他報了一個與林西不同的地址。

    法官得知哈里斯是使用手機視訊後，要求哈里斯走到門外，拍下門牌，不過，哈里斯立刻以手機電量不足拒絕。就在此時，戴薇斯指出，警方已經在林西的門外敲門，她要求林西帶著手機去開門，不要斷線，以確保安全。

    果然，警察一進門就發現哈里斯也在屋內，立刻就將人逮捕。

    事跡敗露的哈里斯當下還不死心，透過視訊告訴法官，聲稱他和林西都希望撤銷保護令；米德爾頓打斷他，「我建議你不要再說話了」，並直言，「我要撤銷你的交保裁定，就算你現在有一千萬美元也無法交保了，我第一次遇到你這樣的人，竟然待在原告旁邊威脅她」。他更批哈里斯，根本在自掘墳墓，要求警方立刻拘押。

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