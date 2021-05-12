武漢肺炎》荷蘭醫學研究治療新發現！第一共同作者是台灣人

阿姆斯特丹大學醫學中心製作動畫短片，以淺白的語言講解艱深的研究成果。（圖取自YouTube＿Jeroen den Dunnen）

2021/05/12 23:18

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒。由阿姆斯特丹大學醫學中心（Amsterdam Universitair Medische Centra）所發表、關於發現COVID-19的致病機制與其相應藥物的研究論文，今日正式刊登於《科學轉譯醫學》期刊，及荷蘭數家媒體的頭版，包含荷蘭《人民報》，該研究結果相當振奮人心，被認為能在現有的治療之外，提供一個新選擇。而該論文的第一共同作者、台灣醫學學者陳泓任也撰文，以深入淺出的文字講解該篇論文的研究主題。

該論文的第一共同作者陳泓任（Hung-Jen Chen）今日在臉書發文指出，研究團隊發現SARS-CoV-2造成嚴重肺炎可能的機制，是來自對抗病毒的「棘蛋白」 （anti-spike）抗體中的醣基化差異、以及較高的抗體總量，會在病毒量高的時候，形成免疫複合物，引發肺部巨噬細胞過度的免疫反應，進而造成常在COVID-19重症病患身上所見到的「細胞激素風暴」和「血栓」。

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而研究團隊現已針對這個反應路徑找到了相應的藥物「Fostamatinib」，相對於目前已經用於治療COVID-19的類固醇「Dexamethasone」，「Fostamatinib」的專一性會更高，也就是說「副作用可能會比較少」，且該藥本已經由FDA核可用於治療慢性免疫性血小板減少症，因此副作用跟安全性都已知並可控制。

幾個月前，英國跟美國依據該研究的初步結果進行了臨床試驗，前幾週二期臨床的結果顯示該藥物對於住院病人的死亡率有顯著的改善，目前已經進入第三期臨床試驗。

陳泓任表示，「希望能夠在現有的療法之外，提供更少副作用而且能夠有效改善病程的選擇。也希望我們目前正在進行的幾個相關研究能夠對COVID-19的致病機制和治療提供更多資訊」。

另外，阿姆斯特丹大學醫學中心也製作動畫短片，以淺白的語言向民眾講解該研究的艱深內容。

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陳泓任表示，研究團隊發現SARS-CoV-2造成嚴重肺炎可能的機制，是來自對抗病毒的「棘蛋白」 （anti-spike）抗體中的醣基化差異、以及較高的抗體總量，會在病毒量高的時候，形成免疫複合物，引發肺部巨噬細胞過度的免疫反應，進而造成常在COVID-19重症病患身上所見到的「細胞激素風暴」和「血栓」。（陳泓任授權）

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