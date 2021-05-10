以台灣為防疫榜樣！ 醫學專家估計英國今年冬季可結束疫情

蘇格蘭亞伯丁大學細菌學名譽教授潘寧頓（Hugh Pennington）表示，英國越來越接近台灣有效防堵武肺的水準，在今年冬季就有可能消滅疫情。英國武肺疫苗施打示意圖。（法新社）

2021/05/10 13:05

〔即時新聞／綜合報導〕蘇格蘭亞伯丁大學細菌學名譽教授潘寧頓（Hugh Pennington）表示，按照目前的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗高接種率來看，英國越來越接近台灣有效防堵武肺的水準，在今年冬季就有可能消滅疫情。

據《太陽報》報導，潘寧頓指出，英國的疫苗施打相當成功，有效地減少了住院和死亡人數，看不出來未來有任何需要實施封鎖命令的跡象，到了秋季也許都不用加強推廣接種。

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潘寧頓表示，他估計在今年冬天，武肺可能就會變得像流感一樣，屆時英國就能像過去應對流感那樣處理武肺。潘寧頓還說，由於武漢肺炎疫苗在對抗新型冠狀病毒上，比流感疫苗對抗流感病毒更有效，因此未來流感搞不好會超越武肺成為更大的問題。

對此，英國首席醫療官惠提（Chris Whitty）仍強調接下來1、2年內要保持謹慎，目前還存在著一些風險，倫敦帝國學院傳染病專家、英國政府顧問佛格森（Neil Ferguson）則說，現在雖然還無法恢復正常生活，但疫情走向令人振奮，非常符合他們的預期。

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