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    武漢肺炎》台灣插畫家繪「缺氧的印度」 登法國《世界報》

    關注國際情勢的台灣插畫家陳筱涵繪製插圖關注印度嚴峻疫情，登上法國《世界報》（Le Monde）日報10日頭版。（Stellina Chen/陳筱涵授權）

    關注國際情勢的台灣插畫家陳筱涵繪製插圖關注印度嚴峻疫情，登上法國《世界報》（Le Monde）日報10日頭版。（Stellina Chen/陳筱涵授權）

    2021/05/12 19:57

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續延燒，印度疫情大爆發，當地醫療系統幾乎被疫情壓垮，供氧設備與資源嚴重不足。關注國際情勢的台灣插畫家陳筱涵（Stellina Chen）也繪製插圖關注印度嚴峻疫情，該插圖日前登上法國《世界報》（Le Monde）日報頭版。

    陳筱涵（Stellina Chen）10日發文指出，她描繪印度疫情嚴峻的插圖登上法國《世界報》的當日頭版。插圖中，印度地圖戴著氧氣罩，然而印有印度國旗的氧氣鋼瓶，指針顯示氧氣量快見底。陳筱涵也呼籲，請別忘記印度現正面臨的危急情勢。

    印度確診數屢創新高，醫療體系近乎崩潰，我國也援贈印度醫療物資，首批援助印度醫療物資於本月2日清晨7時由華航貨機啟運，包括150台製氧機及500支氧氣鋼瓶；除了政府援贈物資，印度台商阿達尼集團也發揮大愛，5日透過桃園市政府代表捐贈印度15座超低溫氧氣儲存槽，富邦集團今日也捐贈共計新台幣3000萬元，共同協助印度對抗疫情。

    《世界報》（Le Monde）是法國第二大全國性日報，也是法國在海外銷售量最高的日報，在法語國家地區極具影響力與國際知名度。

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    關注國際情勢的台灣插畫家陳筱涵繪製插圖關注印度嚴峻疫情，登上法國《世界報》（Le Monde）日報10日頭版。（Stellina Chen/陳筱涵授權）

    關注國際情勢的台灣插畫家陳筱涵繪製插圖關注印度嚴峻疫情，登上法國《世界報》（Le Monde）日報10日頭版。（Stellina Chen/陳筱涵授權）

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