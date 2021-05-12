新郎太難了！「伴娘天團」身分曝光 網笑：防鬧洞房專用

中國河南平頂山一名女子參加婚禮，結果竟找來3名「彪形壯漢」來當「伴娘天團」，引發網友熱議。（圖翻攝自微博）

2021/05/12 14:31

〔即時新聞／綜合報導〕新郎太難了！許多人婚禮會邀請伴郎及伴娘陪襯及觀禮，沒想到中國河南日前卻出現了一組「伴娘天團」，不是一般人心目中的「長髮白皙正妹」而是3名「彪形壯漢」，如此衝擊和逗趣的場景也引發許多中國網友熱議，直呼「防鬧洞房專用伴娘」

綜合中媒報導，中國河南平頂山一名女子參加婚禮，有別於一般新娘可能請來好閨蜜或姐妹來擔任伴娘，她竟然找來3名身材壯碩的「彪形大漢」和她一起見證「婚姻大事」，只見「他們」身穿粉色單肩禮服、戴上假髮、別上髮夾，手腕處還有粉色花朵做的手環。

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報導提到，面對眾人的圍觀，3名壯漢全程似乎都相當難為情，不知道視線要往哪邊擺，只好把眼睛飄向「新娘本人」，還有人能出手機捕捉這相當特別的情景，因此「他們」也時不時地將頭低下，嬌羞模樣甚至遠超過待嫁的「新娘本人」，還有親友直接忍不住噴笑。

對此，中國網友表示：「新郎如何忍笑？」、「推測3名壯漢應該都是新嫁娘的前任男友」、「如花」、「這應該不會再有鬧洞房的儀式了吧」、「羞恥現場無誤」、「想把頭埋進泥土裡」、「手臂上還有刺青」、「防鬧洞房專用伴娘」、「至少鬍子也要刮一下吧」。

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