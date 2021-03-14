男子遭戴綠帽 夥同妻子持刀殺情夫一家四口

正當中國警方要以作案用的尖刀調查時，劉姓男子便報警自首，表示自己偕同妻子犯下了此案。（翻攝自微博）

2021/03/14 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕中國河南省一名李姓女子因出軌被劉姓丈夫抓包後，丈夫竟夥同妻子謀害情夫一家四口，法院日前宣判一審判決結果，劉姓丈夫被判處死刑，偷吃的李姓女子則被判處有期徒刑12年，並需賠償受害家屬13.6萬人民幣（約59萬新台幣）。

綜合中媒報導，去年2月27日，住在河南省鶴壁市的劉姓丈夫得知李姓妻子在外與陳姓男子有染後，忿忿不平而萌生殺意，他便持尖刀與妻子來到情夫家，將在睡夢中的他、妻子和兩名女兒一起殺害，就陳男老母親前往查看，也沒逃過一劫，全家只有在隔壁睡覺的大女兒倖存。

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報導指出，案發當天早晨，陳姓男子的叔叔被村民告知姪子家似乎出事了，有許多血從他家中流出，並且還蔓延到了路上，到場破門查看後才驚見這場近乎滅門的悲劇，正當警方要以尖刀做為線索調查時，劉姓丈夫便報警自首，表示自己偕同妻子犯下了此案。

報導提到，此案已於去年10月初在當地法院審理，劉姓丈夫稱他並非與妻子共同犯案，加上李姓妻子在他行兇過程中有阻止他，李姓妻子的律師也以此為由向法院提出她為共犯的訴求，加上事後主動自首，可從輕量刑，因此一審劉男被宣判死刑，李女被求處12年有期徒刑，並需賠償受害者家屬13.6萬人民幣（約59萬新台幣）。

陳姓情夫一家慘遭劉姓男子及李姓女子殺害。（圖翻攝自微博）

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