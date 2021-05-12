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    香港國安法影響甚鉅 美國商會民調：逾4成員工打算離港

    香港美國商會對內部325名員工進行調查，發現有42％的員工已考慮離開或計劃離開香港。（法新社）

    香港美國商會對內部325名員工進行調查，發現有42％的員工已考慮離開或計劃離開香港。（法新社）

    2021/05/12 09:30

    〔即時新聞／綜合報導〕香港國安法在去年上路，對香港民主影響極大，香港美國商會（Amcham）針對內部325名員工進行調查，發現有42％的員工已考慮離開或計劃離開香港，大多數都是不滿香港國安法。

    根據《路透》報導，香港美國商會在5月5日至9日之間針對325名員工進行調查，受訪員工佔商會員工總數的24％。調查結果顯示，有42％的員工已考慮離開或計劃離開香港，在打算離開香港的員工中，有3％表示打算立刻離港，有10％表示要在夏季結束前離港，15％希望在年底前離港，有48％的受訪員工希望在3到5年內搬遷。

    在打算離開香港的美國商會員工中，在離港原因方面，有62％的員工認為「國安法讓我感到不安」，有49％提到與疫情有關的旅行限制，42％對香港競爭力持悲觀態度，有36％擔心子女在港教育品質時會被香港法律影響，約有24％表示香港物價昂貴。

    一名不具名的美國商會員工表示：「以前，我從來沒有擔心我在香港時所說的話或寫的文字。但現在情況已經改變了，標準模糊不清，在不知不覺中會因為說一些話就可能被逮捕，我不想繼續擔心下去了。」

    在打算留港的商會員工中，有77％認為生活品質良好，約55％認為香港的商業環境非常卓越，而有48％表示香港接近中國市場。

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