反送中黃衣人身亡近2年 梁凌杰遺言曝光：對香港心灰意冷

2019年6月香港示威者梁凌杰（見圖）身穿黃色雨衣、戴口罩，在金鐘太古廣場施工鷹架高處懸掛反送中標語。（路透）

2021/05/11 18:59

〔即時新聞／綜合報導〕2019年6月15日晚間，穿著黃色雨衣的香港社運人士梁凌杰在金鐘太古廣場高處掛標語，不久後便墜樓身亡，成為首位在反送中運動中犧牲生命的示威者。今日他筆記本裡的兩段遺言曝光，稱對香港現狀感到心灰意冷，找不到將來，並訴求，「全面撤回送中，釋放學生，我們不是暴動，林鄭（月娥）下台」。

綜合港媒報導，梁凌杰的死因研訊今（11）日在西九龍裁判法院召開，他的筆記本裡面寫下了兩段遺言，「我對這個香港已心灰意冷，這幾個月不斷沉思，都找不出答案和將來，今天我是個人意願，唯獨是政府促成」、「全面撤回送中、釋放學生，我們不是暴動，林鄭下臺！」

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研訊主任葉志康播放了8個現場的片段，前立法會議員鄺俊宇曾在對面路道勸阻梁凌杰，在場也有其他社運人士高呼，「不要跳啦！」、「明天還要一起走的！」、「明天再戰，明天我們要一起遊行！」

當中更有片段捕捉到梁凌杰墜樓的當下，約5、6名消防員一擁而上，緊緊抓住他的上衣，可惜仍未能阻止憾事。

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