美戰略學者： 棄台將鑄大錯

美國第七艦隊神盾驅逐艦馬侃號4月7日通過台灣海峽。（取自美軍第七艦隊臉書）

2021/05/11 14:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國政府下令駐軍撤離阿富汗，有人質疑，今日阿富汗遭拜登「背棄」，他日同病相憐的恐怕會是台灣。不過美國媒體彭博專欄作家布蘭茲10日撰文指出，美軍自阿富汗撤軍不會是一場災難，但美國無法承擔位處西太平洋重要戰略位置的國家被北京征服，拋棄台灣將鑄下大錯。

布蘭茲（Hal Brands）現為美國約翰霍普金斯大學高級國際研究學院教授，他在文中列舉美國歷史上多次撤軍紀錄，強調一個國家考慮撤軍的理由，不外乎是因為評估此舉不會立刻造成重大利益損失，且在該區域的影響力也不會遭到瓦解。

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以越戰為例，當美國撤退後，華府仍能透過海空軍力及對日本和印尼軍售，繼續在當地發揮牽制力

文中分析，有更強大的盟友接棒掌控該區域，美國利益並不會因此受到嚴重威脅，那麼「收縮」（etrenchment）的做法可能是明智的。例如，二次大戰後，英國國力逐漸下滑，倫敦便將其強權地位讓給華府。

但布蘭兹指出，台灣如今現況並不符合上述提及考量，「放棄台灣將是重大錯誤，美國無法承擔一個位處西太平洋重要戰略位置的國家被北京征服佔有」，一旦台灣淪陷，日本、菲律賓等區域的防禦更加艱難，且沒有一個友好的超級大國接手，「如果台灣被放棄，讓其他亞洲盟國面臨更大危險，美國又能做什麼讓盟國相信美方的承諾？」

他認為，美國若在中國武力犯台時放棄台灣，「將釀成重大災難」（monumental disaster）。

針對自阿富汗撤軍後的下一步，布蘭兹指出，若美國接下來結合盟友對抗中國、展示防衛台灣的力量、對其他挑戰者越界做出尖銳而謹慎的回應，這也意味著華府把注意力自阿富汗轉向亞洲。

布蘭茲此前也多次強調，美國應協防台灣，台灣是阻止中國向外擴張的天然屏障，失去台灣將嚴重損害美國信譽，台灣是反駁中共宣稱「民主自由不適合中國文化」的強力證據。

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