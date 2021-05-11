中國人均年齡38.8歲 官方稱「年富力強」與美國相當

中國人口仍是世界最多。（路透）

2021/05/11 12:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國官方今天開記者會說明人口普查結果，國家統計局局長寧吉喆指出，中國平均年齡為38.3歲，與美國差不多，處於年富力強的狀態，但他也提出生育率下降、老年化漸趨嚴重等問題。

綜合中媒報導，中國國務院新聞辦公室今天上午舉行記者會，國家統計局局長寧吉喆報告人口變化相關數據，2020年中國總人口達到14.1億人，占全球總人口18%，全世界最多，寧吉喆稱這代表中國人口紅利還在。從人口總量來看，增速確實放慢，10年年均成長0.53%，比上一個10年的0.57%略低。

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受教育水準方面，15歲以上人口平均受教育年限從2010年的9.08年提升到9.91年，文盲率則從4.08%降低到2.67%。至於年齡構成方面，0到14歲人口比2010年增加3092萬人，增幅為1.35%，歸功於單獨二孩與全面二孩政策。

而人口遷徙流動情況仍相當活躍，居住地與戶籍所在地不一致的現象相當普遍，從流動方向來看，人口向沿江、沿海和內地城區聚集，尤其以長三角、珠三角、成渝城市人口增幅迅速。

寧吉喆指出，中國人口發展中也面臨一些結構性矛盾，像是勞動年齡人口和育齡婦女規模下降，老年化漸趨嚴重，總和生育率下降，出生人口數量走低等，但他也強調，中國人口平均年齡為38.8歲，與美國差不多，依然是「年富力強」。

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