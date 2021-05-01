I'm Taiwanese！加拿大五年一度人口普查 首列台灣族裔

府5月將進行五年一度的人口普查，加拿大統計局首度將台灣列入族裔選項。（路透，本報合成）

2021/05/01 21:27

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大政府5月將進行五年一度的人口普查，加拿大統計局首度將台灣列入族裔選項，當地台灣民眾強調會自豪地在普查問卷填上「台灣人」，而臉書上的加拿大台灣僑民更發起身分認同活動。

根據《自由亞洲電台》報導，加拿大統計局5月3日起進行五年一度的全國人口普查，居民必須義務性回答個人基本資料，包括通勤方式、住宅狀況、種族、語言、宗教、就業等，官方首次將台灣列入問卷中的選項之一，普查結束時，若某一族裔經800人以上選填，官方會在人口報告中發表該族裔的相關數據。

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加拿大台灣民眾從4月下旬開始發起「I'm Taiwanese」活動，在地台灣民眾可在加拿大人口普查問卷中的第22道題目母語、第23道題目民族、第25道題目族裔，都選擇「Taiwanese」，邀請當地台人共同發聲，說出自己的族群身分並非「中國人」；加拿大香港群體也發起香港身分認同活動。

加拿大當地中國微信用戶在網路抨擊台灣人、香港人藉著人口普查「搞分裂」，加拿大亞裔協會執行長吳權益認為，加拿大相當注重文化多元，因此「尊重別人的自主性」是加拿大的價值觀，基於這樣的觀念，「為什麼要用某種方式把別人的族裔歸納到你那裡面（中國）去呢？」

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