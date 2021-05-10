武漢肺炎》距東奧僅剩3個月 澳洲今起為選手施打疫苗

澳洲游泳好手凱特坎貝爾（見圖）今（10）日也接種武漢肺炎疫苗。（美聯社）

2021/05/10 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續延燒，澳洲今（10）日開始為其東京奧運參賽選手施打武肺疫苗，為距今3個月的東奧作準備。

綜合外媒報導，澳洲奧會執行長卡羅爾（Matt Carroll）表示，這不是強迫性規定每位選手或工作人員都必須施打疫苗，但會希望要去東奧的人員都可以在下週結束前，接種第一劑疫苗。卡羅爾也說，雖然沒有強制規定，但他非常建議施打，此外也希望全國各地運動員的接種活動，可以作為提高澳洲人民接種意願的示範。

請繼續往下閱讀...

據報導，澳洲的東奧選手接種的疫苗為輝瑞（Pfizer）/BioNTech疫苗，估計將有2000多名運動員和工作人員將赴日本，卡羅爾對於東奧也非常有信心。卡羅爾也說，到目前為止，主辦單位還沒決定關於觀眾的規劃，不過，顯然到時候不會有國外觀眾進場。

據報導，澳洲游泳選手凱特坎貝爾（Cate Campbell）2012年和2016年曾在奧運奪金，今日也在昆士蘭體育學院 （Queensland Academy of Sport）接種疫苗，她說，「我非常感謝澳洲奧林匹克委員會（Australian Olympic Committee）和聯邦政府提供我們這項額外的保護。」

據報導，日本日前宣布延長東京的緊急事態宣言至5月底，並努力減緩病例的上升。不過據了解，日本目前是富裕國家中，疫苗接種率最低的國家。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法