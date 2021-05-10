新加坡樟宜機場出現感染群 第3航廈B2暫關

新加坡衛生部表示，樟宜機場第1、第3航廈所有員工都將接受檢測，第3航廈地下二樓今天起暫停對外開放。（歐新社檔案照）

2021/05/10 17:59

〔中央社〕新加坡疫情升溫，目前共有11個感染群，包括累計10人確診的樟宜機場第3航廈感染群；衛生部表示，第1、第3航廈所有員工都將接受檢測，第3航廈地下二樓今天起暫停對外開放。

近期許多國家2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情再度升溫，新加坡社區案例也激增，目前累計有11個感染群，包括與日前確診、樟宜機場第3航廈清潔工相關的感染群；以及已擴大至43人確診的陳篤生醫院（Tan Tock Seng Hospital）感染群。

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新加坡衛生部今天通報，境內新增19人確診，包括3起社區案例，其中2人在樟宜機場第3航廈工作且與機場清潔工感染群有關，此感染群累計達10人。另外，星國今天新增16起境外移入案例，全國累計6萬1378人確診，目前病故人數維持31人。

衛生部表示，有鑒於近期樟宜機場第1及第3航廈出現的確診案例，已針對這2個航廈及星耀樟宜（Jewel Changi Airport）商場所有員工展開特別檢測行動。作為額外預防措施，第3航廈地下二樓自今天起暫停對民眾開放。

新加坡交通部長王乙康昨天深夜透過臉書發文表示，國內機場及海港過去10天共出現12起確診案例，將立即強化防疫，對抗傳染力更強的變種病毒。

他指出，交通部與衛生部合作，針對海港及機場工作者進行PCR核酸檢測，包括4000名在海港工作的勞工，以及9000名樟宜機場第1、第3航廈及星耀樟宜員工。

另外，王乙康表示，機場員工接受檢測之際，確診者曾造訪過的第3航廈地下二樓將暫停對外開放。待重新開放後，餐飲店將只提供外帶服務或設置指定用餐區域。

根據衛生部資訊，新加坡昨天新增10起社區病例中，4人初步驗出感染源自印度的B.1.617變種毒株，但仍須進一步檢測確認；其中2人屬於機場感染群。

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