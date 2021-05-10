武漢肺炎》從印度回來是犯罪？ 澳聯合委員主席：旅行禁令太超過

澳洲國會情報及安全聯席委員會主席派特森（James Paterson）對旅行禁令表示不滿，他警告當局，澳洲將從印度回來的公民定為犯罪，是「超乎標準的」。（路透）

2021/05/10 20:42

〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情延燒，澳洲衛生部長杭特（Greg Hunt）為試圖減少當地飯店的感染人數，因此在4月30日對印度頒布「旅行禁令」。澳洲國會情報及安全聯席委員會主席派特森（James Paterson）對此表示不滿，他警告當局，澳洲政府將從印度回來的澳洲公民定為犯罪，是「超乎標準的」。

據衛報報導，杭特上月宣布，自5月3日起，將暫停入境澳洲前14天到過印度的旅客及公民入境，違反此禁令可能導致6萬6600澳元（約新台幣145萬3811元）的罰款及5年徒刑，或兩者併罰。據報導，這項禁令是由澳州衛生部首席醫療官保羅（Paul Kelly）所建議，保羅認為這是一項合適的政策，不過他也補充，最壞的情況可能會導致澳洲公民死於印度。

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據報導，儘管澳洲將於15日結束這項禁令，派特森仍不滿禁令的頒布，他說，「醫療政策不應這樣輕易提出。」他也說，「將返回家園的澳洲公民定為刑事犯罪，這太超過了，希望未來不管在何種情況下，都不會再看到類似的禁令。」

派特森也說，「這是一個極端的措施，我擔心這會讓身為澳洲公民，以及擁有澳洲護照的價值降低。」據了解，目前有9500位澳洲公民因為禁令的頒布而被滯留在印度，且自禁令頒布至今，至少有1位澳洲公民在印度往生。

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