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    12港人案遭清算吊照 中國律師盧思位又被禁出境

    香港12名青年去年8月潛逃台灣途中被中國海警拘捕，且被送往中國受審，一度引發國際關切。（美聯社檔案照）

    香港12名青年去年8月潛逃台灣途中被中國海警拘捕，且被送往中國受審，一度引發國際關切。（美聯社檔案照）

    2021/05/09 20:33

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕曾代理12名香港青年潛逃台灣案的中國律師盧思位，在年初被中國當局報復性吊銷執照後，如今又被限制出境！香港《南華早報》9日披露，盧思位原獲邀赴美參加學術會議，但8日準備從上海搭機時遭警察攔下並禁止出境，原因是「危害國家安全利益」。

    盧思位向《南早》表示，他原本計畫從上海浦東機場搭乘達美航空DL288班機飛往西雅圖，參加韓福瑞計畫（Humphrey Program）相關學術活動，卻被機場安檢人員攔下，「他們說我不能離開」。他透露，自己雖未被正式拘捕，最後也順利獲釋，但長達2小時被禁止使用手機，「他們限制了我的人身自由。」

    他強調，雖然該計畫獲得美國國務院資助，但計畫本身涵蓋很多領域，且他並不會發表敏感話題。

    盧思位推測，自己去年初準備前往香港參加法律研討會時，也曾被禁止出境，相信此次再度被禁，與去年底接受12港人案家屬之一委任代理本案有關，儘管中國當局從未允許盧思位執行律師權利，反而聲稱其當事人「已委託另一名律師」。

    在那之後，盧思位仍持續為本案發聲，終於慘遭中國當局出手報復，1月間被四川省司法廳吊銷律師執照，指控他「多次在網路發表不當言論，時間跨度長，發文數量多」。

    盧思位坦言，律師執照被吊銷影響重大，「生活變得艱難，因為我失去收入來源」，但被問及當局會否進一步以國安名義打壓他時，他表明不擔心，「如果他們想抓我，很久之前就抓了。」

    中國律師盧思位受託為潛逃台灣未果的12港人其中1人辯護，卻慘遭中國當局一連串打壓。（取自網路）

    中國律師盧思位受託為潛逃台灣未果的12港人其中1人辯護，卻慘遭中國當局一連串打壓。（取自網路）

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