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    12港人案律師 一人遭禁足一人事務所被迫解散

    任全牛（左）和盧思位（右），疑因代理潛逃台灣12港人案，遭當局吊銷律師執照。（取自網路）

    任全牛（左）和盧思位（右），疑因代理潛逃台灣12港人案，遭當局吊銷律師執照。（取自網路）

    2021/03/29 17:06

    〔中央社〕代理12港人案的中國律師盧思位昨天原擬從四川成都搭機赴北京，卻遭當地政保人員禁止，迫於形勢，只能放棄出行；另一位代理律師任全牛也在同日接到通知，要求他自行解散律師事務所。

    官方香港電台引述盧思位說，他原本預計28日晚上7時10分從成都飛往北京，但當地公安局政治安全保衛局人員中午致電要求見面；會面期間對方告訴他不得前往位於北京的美國駐中國領事館辦理簽證，又說不會准許他出境。

    盧思位說，他向這名人員表示，有關當局的要求屬於違法，自己將依計畫前往北京，並已預訂29日返回成都的機票；但對方警告，若執意前往，相關部門已做好預案，「不可能在成都機場順利出行」。

    盧思位說，考慮目前形勢，他只能放棄出行，之後的維權工作將視情況展開。

    另一位也曾代理12港人案、1月間被官方吊銷執照的律師任全牛表示，28日接獲河南省鄭州市律師協的通知，要求他合夥成立的軌道律師事務所「自行解散」，否則事務所的律師就無法繼續執業。

    2020年8月，12名曾參與「反送中」運動的港人準備偷渡前來台灣，但中途被深圳海警局截獲。全案在同年12月28日宣判，其中10名成年人判刑7個月至3年不等，2名未成年港人未被判刑。

    12港人關押期間，多名中國律師一度出面代表辯護，但遭官方打壓，其中6名律師被迫退出辯護；今年初，任全牛、盧思位、襲祥棟等3人更被當局吊銷律師執照。

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