沒招了？ 中學者：北京經濟牌快用光 封殺中澳經濟對話儆猴

根據觀察家表示，北京快用完能懲罰坎培拉政府的經濟牌，暫停中澳戰略經濟對話，實際上是在警告其他中等強國，不要站在美國那邊。（法新社檔案照）

2021/05/08 22:27

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國與澳洲關係持續惡化，中國日前宣佈「無限期」暫停中澳戰略經濟對話，南華早報8日引述觀察家看法，中國藉此警告其他中等強國，不要站在美國那邊，但此舉也顯示，北京快用完能懲罰坎培拉政府的經濟牌，至於尚未中斷的鐵礦石貿易，「兩邊都不想打這張牌」。

觀察家指出，中國暫停中澳戰略經濟對話，很大程度上是象徵性，是給其他中等強國的警告，北京在表明他們快要失去耐性。中國科學院國家創新與發展戰略研究會資深研究員謝茂松說，北京不只向坎培拉釋放訊息，也告訴其他還在權衡做何選擇的西方國家，「澳洲不像其他與中國有衝突的國家，他們的動機是意識形態，以為能將經濟合作與意識形態對抗分開來」，「如英國、德國、法國和日本等國家，需要從澳洲的教訓了解到，他們不應該在中美角力中選擇站在美國那邊」。

請繼續往下閱讀...

中澳關係從2018年澳洲率先排除中國華為公司參與其第五代行動通訊（5G）網路建設開始失和，去年因澳洲要求獨立調查中國的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，Covid-19）疫情責任而急速惡化，近日澳洲官員表示，澳洲可能會與美國共同因應可能的台海衝突，更如同為雙邊關係火上加油。

中國已經先後禁止或限制澳洲龍蝦、葡萄酒、木材等多種貨品進口，兩國貿易量大跌40%；澳洲則取消維多利亞省與中國達成的「一帶一路」計畫協議，並重新審查達爾文港租給中資集團99年的租約。

「南華早報」指出，中國至今尚未動用「核武級選項」：切斷澳洲鐵礦石進口。鐵礦石攸關中國刺激疫後經濟復甦所需仰賴的基礎建設開發。一名要求匿名的外交消息人士說，「兩邊都不想打出這張牌，我們基本上正掐著彼此的脖子」。

中國復旦大學國際關係研究員宋魯鄭說，中國最新動作顯示，北京快要用完能懲罰澳洲的經濟選項，「暫停戰略經濟對話，意味著雙邊衝突已經到了不可調和的程度，中國就要用光他手上的經濟牌，接下來會是打外交牌」，可能手段包括禁止澳洲官員進入香港，或者更極端的驅逐外交官。

中國歐盟商會主席伍德克（Joerg Wuttke）說，中國的決定就算是象徵性的，也已經對市場造成立即衝擊，從近日鐵礦石、煤炭價格上揚就看得出，「但是這（決定）是為了安撫國內民眾表示我們有所行動而提出的，這不是好的方向。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法