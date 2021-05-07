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    中澳經濟對話 無限期暫停

    中國政府片面宣布，無限期暫停與澳洲的「中澳戰略經濟對話」機制下全部活動。圖為北京東直門外大街上的澳洲駐中大使館。（美聯社檔案照）

    中國政府片面宣布，無限期暫停與澳洲的「中澳戰略經濟對話」機制下全部活動。圖為北京東直門外大街上的澳洲駐中大使館。（美聯社檔案照）

    2021/05/07 05:30

    〔編譯茅毅／綜合報導〕隸屬中國國務院的中國國家發展和改革委員會六日宣布，由於近來澳洲政府「某些人士基於冷戰思維及意識形態偏見」，推出一連串「干擾破壞兩國正常交流合作的舉措」，因此即日起無限期暫停「中澳戰略經濟對話」機制下的所有活動。這是澳中關係惡化以來，中國首度正式凍結雙邊外交機制。

    對此，澳洲貿易部長特漢表示失望，但澳方仍對舉行該對話並以部長層級進行，持開放態度。始於一四年的該對話為澳中最重要雙邊經濟會議之一，旨在促進雙邊貿易及引進大規模中資，但一七年後就未舉行。尚不清楚澳中當前摩擦是否將衝擊二○一五年生效的雙邊自由貿易協定。

    中國外交部發言人汪文斌同日表示，澳方「濫用」所謂國安理由，對中澳經貿、人文等合作項目和既有成果，「變本加厲地限制與打壓」，中方不得不做出「必要、正當的反應」，澳方「必須對此承擔所有責任」。澳幣兌美元匯率應聲重貶○．六％，從五日的一澳幣兌○．七七四七美元，一度貶至○．七七○一美元。

    澳洲國會去年十二月授權聯邦政府可否決州政府與外國簽署的協議，坎培拉當局四月即據此撤銷維多利亞州與中方簽署的「一帶一路」計畫。澳洲總理莫里森還可能撤銷中國企業長期租借北領地達爾文港，及新南威爾斯州紐卡索港的合約。

    中國是澳洲最大貿易夥伴，雪梨科技大學澳中關係研究所所長勞倫斯森指出，北京此舉主要是象徵意義，兩國交惡來各自不斷「加碼」，立場愈來愈強硬。但去年三月至今年三月，不包括勞務，澳洲出口到中國的財貨總值一四九○億澳幣（約三．二兆台幣），其中以鐵礦石最大宗。專家認為不會對鐵礦石貿易產生重大影響。

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