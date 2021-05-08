發聲挺台！聖克里斯多福總理：世界擊退疫情 需要台灣幫忙

聖克里斯多福總理哈里斯（左）肯定台灣的公衛能力，能幫助各國擊敗武漢肺炎，開發新疫苗，為全球公共衛生有所貢獻。（資料照）

2021/05/08 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續在全球延燒，台灣防疫成績亮眼，在國際上備受矚目，諸多全球知名政要、學者支持台灣參與國際防疫圈。而我國在加勒比海的友邦聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯（Timothy Harris）與外交部長布蘭特利（Mark Brantley），公開力挺台灣參與國際防疫事務。

聖國總理哈里斯昨（7）日在推特發文說，擁有強大的科學能力，並致力於讓世界變得更健康與安全的台灣，可以幫助各國擊敗武漢肺炎並開發新疫苗，為全球公共衛生服務。世界需要台灣幫忙擊退疫情。

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Taiwan with its vast scientific capability and commitment to a healthier and safer world can help fight the #COVID19Pandemic and develop new vaccines in service to global public health.



Forward on #Taiwan The world needs you to help defeat #COVID19 pic.twitter.com/22PqBaZGoM — Timothy Harris （@pmharriskn） May 6, 2021

另外，克國外交部長布蘭特利（Mark Brantley）上月27日也在推特發布影片聲援台灣參加HWA（世界衛生大會）。布蘭特利說，「與親愛的朋友台灣同在一陣線，我們支持台灣參與WHA」。台灣在此次疫情中，充分展現出領導全球的防疫能力，我們認為正是時候將台灣參與國際防疫事務。」最後，布蘭特利也不忘響應台灣的防疫外交口號，「台灣能幫上忙」、「讓台灣幫忙」。

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