發聲挺台！聖克里斯多福總理：世界擊退疫情 需要台灣幫忙

2021/05/08 23:10

〔即時新聞/綜合報導〕武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)持續在全球延燒,台灣防疫成績亮眼,在國際上備受矚目,諸多全球知名政要、學者支持台灣參與國際防疫圈。而我國在加勒比海的友邦聖克里斯多福及尼維斯總理哈里斯(Timothy Harris)與外交部長布蘭特利(Mark Brantley),公開力挺台灣參與國際防疫事務。

聖國總理哈里斯昨(7)日在推特發文說,擁有強大的科學能力,並致力於讓世界變得更健康與安全的台灣,可以幫助各國擊敗武漢肺炎並開發新疫苗,為全球公共衛生服務。世界需要台灣幫忙擊退疫情。

Taiwan with its vast scientific capability and commitment to a healthier and safer world can help fight the #COVID19Pandemic and develop new vaccines in service to global public health.



Forward on #Taiwan The world needs you to help defeat #COVID19 pic.twitter.com/22PqBaZGoM