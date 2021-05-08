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    鴻海印度清奈廠員工確診 廠區所在省分宣布封城

    鴻海證實印度清奈廠員工確診，廠區所在省分印度南部的坦米爾那都省今天宣布實施封城。（法新社）

    鴻海證實印度清奈廠員工確診，廠區所在省分印度南部的坦米爾那都省今天宣布實施封城。（法新社）

    2021/05/08 18:44

    〔中央社〕鴻海證實印度清奈廠員工確診染疫後，廠區所在省分印度南部的坦米爾那都省（Tamil Nadu）今天宣布實施封城，同時官員通報，全國確診病例持續攀升，單日新增死亡數再創新高。

    鴻海科技集團在印度坦米爾那都省清奈專為蘋果生產iPhone的廠區，最近有10名中國籍工程師確診武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）。

    鴻海集團發給中央社的聲明證實，印度廠區已有同仁在接受聚合酶連鎖反應（PCR）等兩種不同檢測後呈現陽性，在員工安全為第一優先前提下，公司已安排確診同仁到醫院隔離治療，相關廠區也依標準作業程序完成環境消毒殺菌。

    坦米爾那都省官員已宣布，5月10日至24日實施全省範圍的防疫封鎖措施。

    鄰近坦米爾那都省的卡納塔卡省（Karnataka）則是在昨天晚間宣布，延長行動管制至24日。印度高科技重鎮班加羅爾（Bengaluru）就是位於卡納塔卡省。

    印度爆發第2波疫情，導致這個南亞國家的醫療體系處於崩潰邊緣，且醫院病床與醫用氧氣嚴重匱乏。

    太平間與火葬場難以因應驟增的染疫患者遺體，許多遺體就運至公園與停車場就地火化。衛生專家指出，印度實際的染疫人數和染疫病亡數可能遠高於官方數據。

    印度衛生部今天通報，過去24小時新增4187起死亡病例，累計染疫死亡總數已將近24萬人，新增確診病例40萬1078例，自疫情爆發至今，累計確診病例達2190萬例。

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