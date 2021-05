真的GG了！格鬥選手「不敵女友」 女上男下直接「搖斷寶貝」

美國知名格鬥選手艾爾比(右)和女友(左),相當恩愛。(圖翻攝自Ray Elbe推特)

2021/05/07 16:41

〔即時新聞/綜合報導〕真的是「搖到斷」!美國知名格鬥(MMA)選手艾爾比(Ray Elbe)多年前帶著女友出國比賽,兩人趁著空檔休息時在飯店「翻雲覆雨」,沒想到一個「女上男下」的「性愛姿勢」直接讓艾爾比的「寶貝」折斷,當場血流不止送醫。

綜合外媒報導,艾爾比日前接受美國旅遊生活頻道(TLC)真人秀節目《性愛送我掛急診》(Sex Sent Me to the ER)訪談時,回顧起這樁恐怖的經驗,艾爾比2012年帶著女友到馬來西亞參加格鬥比賽,當時趁空檔在飯店休息,本來艾爾比是要和女友出門看電影的,但出門前女友突然將他撲倒,呈現「女上男下」的「性愛姿勢」,但女方的位置似乎太高,因此導致艾爾比的「寶貝」滑出,之後女友再坐上來時,「那話兒」就不慎折斷,當場血流如注。

報導指出,見到血液四濺的女友當場被嚇壞,趕緊拿毛巾幫男友止血,嘴裡還嚷嚷著:「不是我,不是我弄的!」隨後艾爾比便昏倒了,倒地時下巴還因碰撞地板而骨折,緊急送醫後,醫生發現他陰莖折斷、尿道破裂和動靜脈受損。

報導也說,艾爾比隨後進行了12小時的手術,必須得切開陰莖的皮膚,植入2根管子讓組織恢復,術後他也發現自己的「蛋蛋」嚴重瘀青,腫得像壘球一樣大,那種「椎心之痛」也讓他對「性愛」產生陰影,足足休養了8週才重新「開機」。

艾爾比日前接受節目專訪時,回憶起2012年他和女友「恩愛」卻不慎讓「寶貝」硬生骨折的恐怖經驗。(圖翻攝自Ray Elbe推特)

