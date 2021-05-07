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    真的GG了！格鬥選手「不敵女友」 女上男下直接「搖斷寶貝」

    美國知名格鬥選手艾爾比（右）和女友（左），相當恩愛。（圖翻攝自Ray Elbe推特）

    美國知名格鬥選手艾爾比（右）和女友（左），相當恩愛。（圖翻攝自Ray Elbe推特）

    2021/05/07 16:41

    〔即時新聞／綜合報導〕真的是「搖到斷」！美國知名格鬥（MMA）選手艾爾比（Ray Elbe）多年前帶著女友出國比賽，兩人趁著空檔休息時在飯店「翻雲覆雨」，沒想到一個「女上男下」的「性愛姿勢」直接讓艾爾比的「寶貝」折斷，當場血流不止送醫。

    綜合外媒報導，艾爾比日前接受美國旅遊生活頻道（TLC）真人秀節目《性愛送我掛急診》（Sex Sent Me to the ER）訪談時，回顧起這樁恐怖的經驗，艾爾比2012年帶著女友到馬來西亞參加格鬥比賽，當時趁空檔在飯店休息，本來艾爾比是要和女友出門看電影的，但出門前女友突然將他撲倒，呈現「女上男下」的「性愛姿勢」，但女方的位置似乎太高，因此導致艾爾比的「寶貝」滑出，之後女友再坐上來時，「那話兒」就不慎折斷，當場血流如注。

    報導指出，見到血液四濺的女友當場被嚇壞，趕緊拿毛巾幫男友止血，嘴裡還嚷嚷著：「不是我，不是我弄的！」隨後艾爾比便昏倒了，倒地時下巴還因碰撞地板而骨折，緊急送醫後，醫生發現他陰莖折斷、尿道破裂和動靜脈受損。

    報導也說，艾爾比隨後進行了12小時的手術，必須得切開陰莖的皮膚，植入2根管子讓組織恢復，術後他也發現自己的「蛋蛋」嚴重瘀青，腫得像壘球一樣大，那種「椎心之痛」也讓他對「性愛」產生陰影，足足休養了8週才重新「開機」。

    艾爾比日前接受節目專訪時，回憶起2012年他和女友「恩愛」卻不慎讓「寶貝」硬生骨折的恐怖經驗。（圖翻攝自Ray Elbe推特）

    艾爾比日前接受節目專訪時，回憶起2012年他和女友「恩愛」卻不慎讓「寶貝」硬生骨折的恐怖經驗。（圖翻攝自Ray Elbe推特）

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