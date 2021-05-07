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    兩面威脅美國？美軍司令：中國欲在非洲西岸設大型軍港

    中國海軍「晉級」核潛艦2018年參加南海閱艦式。（路透檔案照）

    中國海軍「晉級」核潛艦2018年參加南海閱艦式。（路透檔案照）

    2021/05/07 00:30

    〔編譯管淑平／綜合報導〕美軍非洲司令部司令湯森（Stephen Townsend）6日指出，中國與日俱增的威脅不僅在太平洋，也在大西洋那一端，中國正在西部非洲多個國家探詢設立軍事據點，若成真，顯然將會比在太平洋更靠近美國本土。

    湯森接受「美聯社」訪問時指出，北京正在非洲西海岸尋找地點，從茅利塔尼亞（Mauritania）到南邊的納米比亞（Namibia）都探詢過，意欲設立大型海軍港口，部署潛艦或航空母艦，一旦成真，將使中國在太平洋、大西洋都能部署軍艦。

    湯森說，「他們正在尋找一處能整補其軍艦的地方，這在衝突中會有軍事用途」。

    湯森這番警告，時值五角大廈將焦點從過去20年的反恐怖主義戰爭，轉向印度—太平洋地區，因應中國、俄羅斯這類強大對手的威脅。拜登政府視中國迅速擴張經濟影響力、軍力，為美國的主要長期安全威脅。

    美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）正評估美軍全球部署態勢，以利美軍維持其全球主宰力量，湯森和南方司令部司令法勒（Craig Faller）、中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）近日都向國會聽證會表達對中國的擔憂。

    駐全球各地的美軍將領也提醒，中國不僅在亞洲愈加強勢，也在非洲、南美洲和中東地區積極施展其經濟影響力，尋求在當地設立基地和據點。

    「在非洲幾個國家，中國比起美國技高一籌。」湯森說，靠港口開發計畫、在經濟、基礎建設等著力，與當地國家簽署的協議、合約，將為其帶來更大的准入權。中國2017年在非洲東北部吉布地設立第一個海外軍事基地，這些年來持續穩定擴增其容量，湯森說，目前該基地駐紮約2000人，包括負責安全的數百名陸戰隊。

    一段時間以來，許多人一直以為，中國設法在非洲東岸的坦尚尼亞（Tanzania）設海軍基地，但是湯森說，這方面似乎遲未定案，而且最令他擔心的不是這個地點，「我寧可是在坦尚尼亞，而不是在大西洋岸。大西洋岸最讓我擔心」，意指非洲西岸與美國之間相對較短的距離；以里程來說，在非洲臨大西洋岸北端，會比在中國本土的軍事基地與美國西岸的距離，還更顯著靠近美國。

    其他美國官員進一步指出，中國一直在注意幾內亞灣，尋找地點設港。美國國防部2020年中國軍力報告指出，中國可能考慮在安哥拉（Angola）等地點增設軍事設施，支援其海、陸、空部隊，而且從非洲、中東進口大量油氣，也使得這些地區成為中國眼中未來15年的高優先選擇。

    「美國和平研究所」（USIP）高級政策分析家圖根哈特（Henry Tugendhat）認為，中國在非洲西岸有龐大經濟利益，也出資在喀麥隆（Cameroon）建立一座大型商業港口，北京爭取在非洲西岸建立海軍港口會讓中國拓展在當地軍事存在，但是主要還是為了經濟利益，甚於軍力。

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