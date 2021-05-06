很愛演！ 曝光中共這樣學黨史 蔡霞痛批：重現暴力革命荒唐

中國微信群流傳這段影片，據說是河南省南陽文廣旅局官員親身體驗當年共軍的長征歷史。（圖翻攝自蔡霞推特）

2021/05/06 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕中共對內洗腦教育，積極灌輸人民對黨忠誠。前中共中央黨校教授蔡霞週四（6日）在推特上分享中國地方政府荒謬學黨史的畫面，她PO出的影片中可見，一群人穿著當年國共內戰的服裝，「親身」體驗紅軍長征的歷史，讓蔡霞痛批荒唐！

蔡霞週四晚間在推特上PO出一段影片，宣稱該影片是中國國內微信群在流傳的畫面。影片中表示，本月6日，河南省南陽市文化廣電和旅遊局（文廣旅局）局長鄭文明，帶領下屬開展體驗當年「紅25軍長征」的活動；畫面上可見穿著國共兩軍軍服的兩派人馬互相廝殺，最後似乎還是共軍揮著紅旗表示勝利。

請繼續往下閱讀...

蔡霞表示，地方政府學黨史也「搞創新」，帶領下屬部門官員搞長征模擬，親身體驗暴力革命，體驗活動現場可以看到大刀長槍亂舞，為求逼真還點火燃燒，兩派人扭打廝殺。蔡霞不禁痛批：「中共不僅嗜好暴力血光，以恐怖維持統治，中共也嗜好演戲作假拿謊言矇人。這麼學黨史，雖荒誕卻傳神，自我曝光這黨現在狀態的蜕化『返祖』本質。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法