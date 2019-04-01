中國擴大洗腦 要歸化足球員學黨史

2019-04-01

要求灌輸中華傳統文化和中國國情

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕中國足球協會日前公布新規定，要求效力中國職業足球隊的外籍歸化球員，必須同時取得中國護照與「入籍證書」，才能享有以中國球員身分辦理轉會、註冊、參賽等服務的相關福利。不過，取得「入籍證書」必須熟悉中國共產黨歷史、思想，且所屬球隊必須每月提交追蹤球員「愛國情操」的書面報告。相關作法隨即引發中國球迷熱議。

許多中國球迷批評，要求歸化球員接受黨組織教育「確實有點過分」，每月提交球員思想追蹤報告則宛如「要求所屬球隊做好維穩工作」，「這根本不是要找技術好的球員，而是要找聽話的球員；要踢球要先學愛黨愛國，真是分分鐘都不忘記洗洗洗。」美聯社指出，此為北京當局橫跨大專院校、跨國企業、藝術界、體育界等各領域，進一步收緊黨對社會的監控能力。

球迷批評找聽話勝過有實力的球員

根據中國足協三月二十九日公布的「入籍球員管理暫行規定」，歸化球員的薪酬由中國足協監管；其中第五章第二十條規定，所屬球隊要對歸化入籍的球員進行中華傳統文化教育，球員應透過學習中文與中華傳統文化，了解中國歷史與國情，培養愛國情操；歸化球員應能識國旗、認國徽、唱國歌；所屬球隊還要對歸化入籍的球員進行共產黨歷史、基本理論的普及教育。

該規定的第五章第二十一條，也要求歸化球員的所屬球隊，要指定專人負責入籍球員的思想、生活、訓練、比賽狀態追蹤，並每月向中國足協提交書面報告。中國足協「入籍球員管理暫行規定」共六章二十三條，其中大多是如何處理球員註冊與轉會的具體細節，相關作法包括球員要在賽季前後才能入籍，球季中不能轉會或改變身分；外籍球員要完成註冊才能出賽等。

為了實現中國國家主席習近平「二○五○年主辦並贏得世界盃足球賽」的理想，當局積極招募具有中國背景的外籍職業足球員，以提高國內足球水準。母親為中國河南洛陽人、二十一歲的挪威球員侯永永（John Hou Saeter），二月間甫成為首位歸化入籍中國的職業足球員，現正效力北京中赫國安；曾效力英超兵工廠的英國球員李可（Nico Yennaris）等四名頂尖職業足球員，也已申請歸化。

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