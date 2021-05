想當毛澤東第二？習近平被冠一稱號 美情報部門關注分析

2021/05/06 10:53

〔即時新聞/綜合報導〕中共領導人習近平在去年的19屆中央委員會第五次全體會議(19屆五中全會),就被冠上「全黨的核心領航掌舵」稱號,此稱號近日引起美國情報部門關注,並分析指為習近平明顯想當毛澤東第二。

美媒《華盛頓時報》 近日報導指出,美國國防情報局局長巴里爾(Scott D. Berrier)在上週的參議院軍事委員會聽證會上,提及習近平被封為「舵手」一事,巴里爾認為,這代表習近平在黨內、軍隊,以及中國社會各方面都牢牢掌握控制權。

請繼續往下閱讀...

巴里爾指出,去年10月的五中全會後,習近平地位就發生重大變化;他分析,官方公報稱其為「全黨的核心領航掌舵」,象徵習近平黨內的獨特地位,因為該稱號上一個使用者,就是前中共領導人毛澤東。

總部位於美國的中國政治風險顧問公司「透視中國」(SinoInsider)高級分析員賴瑞·王(Larry Ong)認為,替自己增添毛澤東用過的頭銜,是習近平無限期鞏固權力的一部分努力,目的就是要提高自己的權威。

中國問題專家章家敦(Gordon Chang)也轉推這篇報導,並強調不少中國觀察家都認為,習近平不會將中國帶回毛澤東的時代,可習近平卻正在這麼做,是不會有好結果的。

Many #China watchers insisted that #XiJinping would never take the country back to #Maoism. That’s exactly what he’s doing, however. There can be no good outcomes. #CommunistChina #CCP https://t.co/mtuCsEjv9g