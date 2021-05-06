想當毛澤東第二？習近平被冠一稱號 美情報部門關注分析

中共領導人習近平、前中共領導人毛澤東。（美聯社）

2021/05/06 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕中共領導人習近平在去年的19屆中央委員會第五次全體會議（19屆五中全會），就被冠上「全黨的核心領航掌舵」稱號，此稱號近日引起美國情報部門關注，並分析指為習近平明顯想當毛澤東第二。

美媒《華盛頓時報》 近日報導指出，美國國防情報局局長巴里爾（Scott D. Berrier）在上週的參議院軍事委員會聽證會上，提及習近平被封為「舵手」一事，巴里爾認為，這代表習近平在黨內、軍隊，以及中國社會各方面都牢牢掌握控制權。

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巴里爾指出，去年10月的五中全會後，習近平地位就發生重大變化；他分析，官方公報稱其為「全黨的核心領航掌舵」，象徵習近平黨內的獨特地位，因為該稱號上一個使用者，就是前中共領導人毛澤東。

總部位於美國的中國政治風險顧問公司「透視中國」（SinoInsider）高級分析員賴瑞·王（Larry Ong）認為，替自己增添毛澤東用過的頭銜，是習近平無限期鞏固權力的一部分努力，目的就是要提高自己的權威。

中國問題專家章家敦（Gordon Chang）也轉推這篇報導，並強調不少中國觀察家都認為，習近平不會將中國帶回毛澤東的時代，可習近平卻正在這麼做，是不會有好結果的。

Many #China watchers insisted that #XiJinping would never take the country back to #Maoism. That’s exactly what he’s doing, however. There can be no good outcomes. #CommunistChina #CCP https://t.co/mtuCsEjv9g — Gordon G. Chang （@GordonGChang） May 4, 2021

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