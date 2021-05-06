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    武漢肺炎》普廷也挺豁免疫苗專利 歐盟明天討論

    俄國總統普廷今天表態支持豁免武肺疫苗的專利權。（美聯社）

    俄國總統普廷今天表態支持豁免武肺疫苗的專利權。（美聯社）

    2021/05/06 23:29

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）嚴峻，俄國總統普廷今天（6日）表態支持豁免武肺疫苗的專利權，先前已有美國總統拜登、法國總統馬克宏公開支持，歐盟各國領袖將在明天討論。

    綜合外媒報導，為加速疫苗生產以抵禦疫情，俄國總統普廷今天表態支持豁免疫苗專利權，他說，俄國當然支持，「我已多次提到，我們不應考慮如何獲取最大利益，而應考慮確保人民安全。」

    俄國今天批准該國第4款疫苗「輕量版史普尼克」（Sputnik Light），稱單劑施打保護效力就達79.4％。另外「史普尼克V」（Sputnik V）也已獲60多個國家批准，不過歐盟未在其中。

    普廷對自家疫苗相當有自信，認為俄國疫苗最安全，他指稱，俄國疫苗像「AK-47突擊步槍」一樣簡單、可靠。不過，俄國接種率不高，約1億44百萬人口，僅約1340萬人接種第1劑疫苗，還有約940萬人接種完整2劑疫苗。

    國際對疫苗專利權掀起討論，《美聯社》引述匿名歐盟國外交官透露，歐盟各國領袖將在明天起召開的峰會上討論。歐洲議會（European Parliament）有些議員堅持，大型藥廠已從歐盟獲取龐大補助，應釋出疫苗專利。自拜登昨天宣布支持豁免武肺疫苗專利權後，已讓國際多家藥廠股價大幅下跌。

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