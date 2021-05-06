香港童裝店遭警突襲封店搜查 老闆：白色恐怖

Chickeeduck荃灣分店今天下午5點約有40至50名警員闖入，拉起封鎖線搜查。（路透）

2021/05/06 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕香港童裝品牌Chickeeduck在荃灣開幕新店，不料剛開店3天，今天下午突然被大批警力到場搜查，最後也沒有搜走任何物品，逗留一個多小時後就離開。

綜合港媒報導，今天下午5點約40至50名員警闖入Chickeeduck荃灣分店，還拉起封鎖線。Chickeeduck行政總裁周小龍控訴警方蒐證態度惡劣，事後也沒搜到任何東西，質疑法治社會下，警察此舉封鎖商店是否合理。他也說，自己不怕白色恐怖，會繼續營業。

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周小龍說，國安處人員手持搜查令，在沒有解釋理由的情況下突擊搜查，不斷搜查店內商品，又抄寫員工身分證資料。他說，「一開始我還以為是封街，結果原來是封我的店，當時店裡還有一些客人」。由於過程中警方並沒有採檢任何物品，他詢問警方，是否可以繼續營業，沒想到警員竟回答，「我沒有必要回答你」，態度非常惡劣，又警告以後若再有違反國安法的產品，警方會保留追究權力。

周小龍對此直言，「法治已死」，質疑警方作法是白色恐怖。警方消息人士則說，調查主要與招牌上有「光復香港、時代革命」的大型塗鴉有關，沒有涉及到店內產品。現場則有不少民眾為周小龍鼓掌高呼：「加油呀！支持你！」

Chickeeduck行政總裁周小龍直言，「法治已死」，質疑警方作法是白色恐怖。（路透）

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