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    疫情重挫旅客赴日 日本各地盼台灣遊客快回來

    日本是最受台灣人歡迎的旅遊國家。2019年時共有約489萬人訪日。不過到了2020年僅約70萬人，而這70萬人大多是在疫情限制措施前來訪。（路透）

    日本是最受台灣人歡迎的旅遊國家。2019年時共有約489萬人訪日。不過到了2020年僅約70萬人，而這70萬人大多是在疫情限制措施前來訪。（路透）

    2021/05/06 20:34

    〔即時新聞／綜合報導〕由於全球目前仍無法有效控制武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，台灣與日本之間的旅遊來往中斷。在台灣設有辦事處的日本地方政府都表示，相信未來限制放寬後，台灣旅客會復甦，並會持續努力交流。

    綜合日媒報導，靜岡縣駐台灣辦事處的處長宮崎悌三3月時與華航合作「一日空中之旅」，約350人可從天空觀賞富士山，機票在數分鐘內就全數售完。一名40歲的受訪男性笑著說，疫情結束後，首先要去日本旅行。

    日本是台灣人最想去的旅遊目的地。2019年共有約489萬台灣旅客訪日。不過，2020年因為疫情影響，僅約70萬人到訪，而這70萬人大多是在疫情限制措施前去的，今年1至2月台灣訪日人數僅約2千人。

    沖繩縣的台北辦事處處長仲本正尚在此前一直負責有關台灣物業展和體驗沖繩的活動。他說，去年4月到9月旅遊旺季原定的活動都取消了，以往的商業洽談也改由線上舉行。

    今年台北故宮預計舉辦「琉球王國歷史文物」展覽，仲本正尚期盼，希望能成為恢復交流的機會，盡快重起旅遊往來。

    盡管雙方旅遊減縮，去年12月，居住在日本地方政府的相關人士，仍為了加深台日友誼，完成了騎自行車環島，並拍攝在各地交流的過程做成影片。

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