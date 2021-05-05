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    武漢肺炎》全球逾1億5428萬例確診 病歿超過323萬

    法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間5日10時（台灣5日晚間6時），全球至少323萬58人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億5428萬8900例確診。（示意圖，路透）

    法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間5日10時（台灣5日晚間6時），全球至少323萬58人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億5428萬8900例確診。（示意圖，路透）

    2021/05/05 20:17

    〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間5日10時（台灣5日晚間6時），全球至少323萬58人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），至少1億5428萬8900例確診。

    疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

    上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

    全球4日通報新增1萬4024人病歿、79萬1327起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3780死）、巴西（2966死）、美國（914死）。

    美國仍是疫情最嚴重國家，累計57萬8500人病故、3251萬2946例確診。

    其他疫情嚴重國家還包括巴西（41萬1588人喪生、1485萬6888例確診）、印度（22萬6188人喪生、2066萬5148例確診）、墨西哥（21萬7740人喪生、235萬2964例確診）及英國（12萬7543人喪生、442萬3796例確診）。

    依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有290人染疫喪命；接下來依序為捷克（275人）、波士尼亞-赫塞哥維納（266人）、蒙特內哥羅（241人）和北馬其頓共和國（240人）。

    從區域來看，歐洲累計107萬9667死、5094萬2050例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計93萬4775死、2926萬7453例確診；美國和加拿大共計60萬2896死、3376萬2896例確診。

    亞洲共計35萬6113死、2774萬2504例確診；中東地區共計13萬2668死、793萬8692例確診；非洲共計12萬2880死、459萬1767例確診；大洋洲共計1059死、4萬3546例確診。

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