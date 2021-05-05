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    G7外長會議爆疫情！ 印度代表團2確診全員隔離

    出席G7外長會議的印度代表團有2名成員。圖為美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左）和印度外長蘇傑生（右）3日在G7外長會議上合影。（法新社）

    出席G7外長會議的印度代表團有2名成員。圖為美國國務卿布林肯（Antony Blinken，左）和印度外長蘇傑生（右）3日在G7外長會議上合影。（法新社）

    2021/05/05 17:42

    〔即時新聞／綜合報導〕七大工業國集團（G7）外長會議4、5日在英國倫敦舉行睽違2年的面對面會談，但今（5）日傳出印度代表團有2名成員的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）檢測結果呈陽性，英國政府已證實印度代表團全員隔離中。

    綜合外媒報導，英國《天空新聞》（Sky News）記者派克（Joe Pike）在推特上表示，印度代表團有2人確診，但並不包含外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar），他4日曾與英國內政大臣巴特爾（Priti Patel）會面，當時兩人還曾合影。

    英國政府隨後也證實，應邀出席G7外長會議的印度代表團有2成員確診，整個代表團正在自我隔離。英國官員說，這場會議按照嚴格防疫程序進行，包括對與會成員進行篩檢。

    蘇傑生表示，他可能曾與確診者有接觸，作為預防措施，並出於對他人的考慮，他將會以視訊方式繼續參加G7外長會議。

    G7成員國包括英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國。主辦方倫敦為加深與印度太平洋地區的聯繫，本屆會議邀請了澳洲、印度、南韓和南非出席。

    G7峰會將於今年6月11至13日在英國康瓦爾（Cornwall）舉辦，在外長會議登場後，財長會議將於6月4日至5日在蘭開斯特府（Lancaster House）舉行。

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