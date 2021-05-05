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    中國山東號航艦南海足跡曝光 美軍監視船高強度偵察

    勝利級海洋監視船可以在全世界範圍內執行任務，確保美海軍5支艦隊的水下作戰、反潛作戰行動。圖為其中的「忠誠號」（USNS Loyal T-AGOS-22），採用小水面雙船體（SWATH）設計。（圖片取自McDermott Shipyards官網）

    勝利級海洋監視船可以在全世界範圍內執行任務，確保美海軍5支艦隊的水下作戰、反潛作戰行動。圖為其中的「忠誠號」（USNS Loyal T-AGOS-22），採用小水面雙船體（SWATH）設計。（圖片取自McDermott Shipyards官網）

    2021/05/05 15:28

    〔編譯陳成良／綜合報導〕中國航空母艦遼寧號甫結束南海遠訓後，中國海軍宣佈首艘國產航艦山東號接力在南海訓練，美軍則出動2艘勝利級（Victorious class）海洋監視船在同一海域進行高強度偵察。

    長期追蹤美軍動態的中國半官方組織「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）今（5日）表示，5日凌晨，美國海軍「勝利號」海洋監視船（USNS Victorious，T-AGOS-19，也稱為水聲監聽船）出現在西沙群島東北海域；同時，另一艘勝利級監視船「忠誠號」（USNS Loyal，T-AGOS-22）正在巴士海峽航渡。

    SCSPI說，「忠誠號」4月5日前後就進入南海活動，分別在南海西沙群島與巴士海峽、西沙群島與南沙群島間的海域進行高強度偵察活動。

    SCSPI分析，「忠誠號」如此密集活動，很高機率是為監視中國遼寧艦航艦編隊。不過，遼寧艦航艦編隊已經離開南海，「忠誠號」如今繼續活動，則可能與在南海訓練的中國另一艘航艦山東號有關。

    勝利級監視船號稱美軍監視船中的「勞斯萊斯」，是美國海軍第一艘大型小水面雙船體（SWATH）水聲監聽船，利用拖曳線列陣聲吶收集水聲數據，可以在全世界範圍內執行任務，確保美海軍5支艦隊的水下作戰、反潛作戰行動。首艦「勝利號」的主要任務是在兩洋區域進行水下潛艦音響情報收集工作。

    勝利級共4艘船（代號從T-AGOS 19到T-AGOS 22），於1991年8月至1993年7月交付使用。該級船安裝了範圍廣泛的中央數據採集系統（CDAS），用以支持耐波性，船舶運動，水動力，結構以及聲學試驗，是一艘在何時間、任何海況都可航行的船艦。

    美軍「忠誠號」近期的航行軌跡。（圖取自SCSPI）

    美軍「忠誠號」近期的航行軌跡。（圖取自SCSPI）

    「勝利號」的航行軌跡一度相當接近台灣。（圖取自SCSPI）

    「勝利號」的航行軌跡一度相當接近台灣。（圖取自SCSPI）

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