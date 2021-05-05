被關1年多首次見母！ 「習近平女兒洩資案」主謀悲傷痛哭

中國境外網站「支那維基」被控洩漏習近平女兒習明澤身分。（圖取自支那維基頁面）

2021/05/05 15:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國「習近平女兒洩資案」上月底完成二審宣判過程，被指為主謀的20歲維護員牛騰宇依然維持14年的重判，但閉門的審判過程中家長、律師全被拒於門外，引發爭議。近日牛騰宇母親終於和被關押2年的牛騰宇見面，牛騰宇聽聞外祖父母因他入獄而悲憤離世時，不禁悲傷痛哭。

「習近平女兒洩資案」二審於4月底閉門進行，被控為主謀的牛騰宇無法到場，其代理律師包龍軍及母親全被拒於門外，讓包龍軍痛批「法院完全拋棄法律」，而宣判結果出爐，也不意外地維持一審14年原判，讓牛騰宇的母親憤怒表示一定會申訴到底。

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該案件中，20歲維護員牛騰宇被指為主謀，自2019年8月被捕，至今仍被關押，過程中不斷爆出牛騰宇遭虐待的情事，除了長時間鞭打、虐至休克，甚至有辦案警員對他性騷擾，最誇張的是，牛騰宇的右手已被打致殘廢。

根據《自由亞洲電台》報導，牛騰宇母親和兒分開將近2年，終於在本週一獲准至看守所探望兒子，她透露，當牛騰宇得知外祖父母因悲痛而相繼離世的消息，忍不住放聲大哭，但牛騰宇或許為了不再刺激母親，未透露後續酷刑細節，殘廢的右手手指也不讓母親察看。

牛騰宇母親強調，牛騰宇確實遭到冤枉，成了替罪羔羊。她表示，牛騰宇質疑起初被定為主謀的顧楊陽，可能和警方私下有金錢往來，讓牛騰宇一提顧楊陽便被威脅「再提就敲掉你牙齒」。

牛騰宇母親透露，她曾會見9國人權官員，獲得國際關注，盼習近平能獲知此事，讓她兒子沉冤得雪，而牛騰宇也早知二審結果，並已寫好申訴狀。

不過雖然牛騰宇母親能和兒子會面，但代理律師卻被「二審判決以生效」的理由拒於門外，辯護律師之一的包龍軍痛批，二審判決書「滿紙荒唐，疑點重重」，除了閉門審理，甚至在沒有對辯方申請答覆的狀況下，直接在判決書寫上「辯護律師拒絕提交辯護詞」。

包龍軍將會就過去申訴內容持續上訴，替牛騰宇伸冤。

另外，人在日本的「惡俗維基」創辦人肖彥銳則認為，該事件受到國際關注，希望中國當局能回應廣東公檢法部門違法辦案的問題。

習近平女兒習明澤、習近平姊夫鄧家貴的個人資料起初於中國境外網站出現，但24名中國年輕人去年12月被廣東省茂名市茂南區法院重判，被控洩資；其中年僅20歲的牛騰宇被控為主謀，依「尋釁滋事」、「侵犯個人信息」和「非法經營」等罪名被重判14年，最後二審維持原判。

在24名年輕人被捕初期，肖彥銳就曾認為，牛騰宇或遭公安陷害，被報復原因更可能是因為曾圍觀香港「反送中遊行」；牛騰宇母親也表示，整起案件或許是廣東茂名市茂南網警大隊抓捕中國境內「惡俗維基」網站的24名成員後，相關人士卻頻被各地警方釋放，心有不甘下才惡意栽贓「惡俗維基」成員。

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