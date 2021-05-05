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    尼泊爾武肺疫情爆發 專家警告當地正變成「迷你印度」

    尼泊爾連3天單日確診都破7000，創新紀錄，累計病例接近6萬，有醫師警告尼泊爾正在變成一個「迷你印度」。（路透）

    尼泊爾連3天單日確診都破7000，創新紀錄，累計病例接近6萬，有醫師警告尼泊爾正在變成一個「迷你印度」。（路透）

    2021/05/05 10:51

    〔即時新聞／綜合報導〕印度武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情失控，令病毒在南亞地區蔓延，位於印度北方的尼泊爾連3天單日確診都破7000例，創新紀錄，累計病例接近6萬，有醫師警告尼泊爾正在變成一個「迷你印度」。

    綜合外媒報導，尼泊爾衛生機構表示，過去24小時國內新增7660例確診，已經連續3天確診數破7000例，同時新增55人不治與單日確診數雙雙創下該國疫情暴發以來的最高紀錄，現尼泊爾累計確診數59798、3417死。

    尼泊爾自3月起疫情逐漸惡化，4月30日尼泊爾衛生部就表示，「持續惡化的疫情已經超過該國衛生系統的應對能力，尼泊爾醫院已經沒有足夠的床位，形勢難以控制。」有醫生嘆，局勢已經失去控制，大家正處於無助的境地，尼泊爾正在變成一個「迷你印度」。

    尼泊爾流行病學和疾病控制中心主任鮑德爾（Krishna Prasad Poudel）認為，當地疫情爆發的主因是從印度回國的人所帶來來自英國和印度的幾種變異病毒；而孟加拉、巴基斯坦等印度鄰國也有疫情上升的趨勢。

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