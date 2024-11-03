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離奇！美小城市警察局全體請辭 原因不對外說明

美國奧克拉荷馬州小城市吉爾里，驚傳警察局長和下屬全體請辭。吉爾里警局示意圖。（圖擷自Google街景）

美國奧克拉荷馬州小城市吉爾里，驚傳警察局長和下屬全體請辭。吉爾里警局示意圖。（圖擷自Google街景）

2024/11/03 14:32

曾德峰／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州千人小城市吉爾里（Geary，行政區分類為city），驚傳警察局長福特（Alicia Ford）和3名下屬已於10月31日全體請辭，福特並未說明具體原因，而且同時還有2名市議員辭職。

據《美聯社》報導，福特表示，她和其餘警員不會再為市內服務，做出這個決定很艱難且令人悲傷，但她相信這是正確的選擇，並呼籲居民多多參與、了解市議會事務。

吉爾里市長烏普切戈（Waylan Upchego）辦公室，不願對外多談此事，對於前警察局長和警員的付出表達感謝之意，並強調目前已選出新任的局長，在過渡期間將由布萊恩郡、加拿大人郡派遣警力協助。

吉爾里市議員柯爾曼（Glen “Rocky” Coleman Jr.）、米勒（Kristy Miller）也跟著離職，再加上本來就缺了1席，使得有4個席次的市議會目前只剩1人。

柯爾曼表示，他的價值觀與市府不符，當局和議會之間的嚴重缺乏溝通，議員們很多時候都是最後一刻才知道市府決策，米勒對此則尚未回應。

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