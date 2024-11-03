曾估賀錦麗勝出！ 美知名數據專家改口：川普可望贏得大選

美國民主黨總統候選人賀錦麗（左）、共和黨總統候選人川普（右）。（左圖取自賀錦麗推特網頁；右圖美聯社）

2024/11/03 14:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選進入倒數階段，一位曾準確預測2020年大選結果的數據科學家米勒（Thomas Miller）已推翻先前預測，指出前總統川普（Donald Trump）可能以345張選舉人票的優勢贏得2024年總統大選。

米勒先前曾在今年9月接受《新聞週刊》（Newsweek）訪問時預估，現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）將以超過400張選舉人票的壓倒性優勢當選。然而，其獨特的預測模型近期卻出現戲劇性轉折。

請繼續往下閱讀...

這個以賭盤賠率為基礎的預測模型，自10月7日起就開始預測川普將小幅領先。若按照最新預測，川普預計將囊括美國南部及中西部各州，包括目前民調顯示賀錦麗僅以個位數微幅領先的州份。

值得注意的是，米勒的預測方法與傳統民調分析有所不同。他主要參考PredictIt賭盤網站的數據，並結合歷屆選舉趨勢進行分析。這套方法也是他在2020年成功預測大選結果的關鍵。

然而，米勒坦言目前面臨一個有趣的難題：模型中的「技術面」（賭盤賠率）與「基本面」（歷史趨勢）分析出現分歧。他在10月20日的分析報告中指出，歷史趨勢顯示民主黨較有利，但賭盤賠率卻看好川普。

另一位選舉預測專家、美利堅大學歷史學者李奇曼（Allan Lichtman）的「白宮密碼」模型，主要依據長期歷史趨勢進行預測，目前仍持續看好賀錦麗，該模型過去十屆總統選舉成功命中九屆贏家。

儘管傳統民調顯示兩人選情膠著，但各大賭盤持續看好川普。根據Polymarket的最新數據，川普的勝選機率達60.3%，遠高於賀錦麗的39.7%。

米勒特別提到，他的模型已將賭盤可能出現的「共和黨傾向」納入考量。「我們在2020年就已注意到預測市場存在偏向共和黨的傾向，」他表示，「目前的預測已經過相應修正，但2024年的偏差程度仍需進一步研究確認。」

最新預測雖對賀錦麗較為不利，但已較10月26日時的預測（僅獲得171張選舉人票）有所改善。若最終僅獲得171張選舉人票，將創下自1996年共和黨候選人杜爾（Bob Dole）以來的最低紀錄。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法