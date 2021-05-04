為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    媽潑7歲、10歲兒女熱水至灼傷 法官判刑直批：惡毒的母親！

    法官判刑時指出，被告是個惡毒的母親，在小孩子最應受到保護的地方，作為小孩子的主要照顧者，卻違反小孩信任對孩子們施暴。（熱水壺示意圖，資料照）

    法官判刑時指出，被告是個惡毒的母親，在小孩子最應受到保護的地方，作為小孩子的主要照顧者，卻違反小孩信任對孩子們施暴。（熱水壺示意圖，資料照）

    2021/05/04 18:27

    〔即時新聞／綜合報導〕香港一名37歲的媽媽，疑似嫌7歲兒子吃飯吃太慢，竟然向自己的親生兒子淋熱水！之後媽媽又與丈夫在電話中爭執，再以直播方式往10歲女兒頭上倒熱水威脅丈夫。

    據港媒報導，這名媽媽去年2月，因為不滿兒子吃飯太慢，要求丈夫打兒子，否則將以熱水燙兒子，丈夫遂以玩具打了兒子一下，不料媽媽卻從電熱水壺中倒出一杯80度C的熱水淋向兒子，雖然丈夫試圖阻止，但兒子的臉、頭仍被熱水濺到。

    兩天後，夫妻又因經濟問題起爭執，媽媽以視訊通話方式倒出熱水威脅丈夫要淋往女兒頭部，最後造成兒子背部二度灼傷，女兒的頭皮燙傷。

    媽媽向法官求情表示，因為女兒和兒子分別患有讀寫障礙和過動兼自閉症，以至於她在照顧子女時面臨巨大壓力，強調子女已經原諒自己，希望能得法官輕判。

    對此，法官判處媽媽有意使人身體受嚴重傷害等3罪，處刑2年半徒刑。

    法官判刑時指出，被告是個惡毒的母親，在小孩子最應受到保護的地方，作為小孩子的主要照顧者，卻違反小孩信任對孩子們施暴，小孩們必定極度恐懼。

    另外，法官斥責被告的丈夫，指被告其中一次犯案時丈夫也在現場，但丈夫未能保護子女，在兒子第一次受傷以後，也沒有妥善照顧兒子的傷口。女兒的身上也有多處新舊傷口。法官警告，丈夫若是不能阻止類似的事件再發生，將會面臨刑事指控。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    好有生意頭腦！英19歲兒靠賣媽性感照賺零用錢
    2021/05/04 11:50

    好有生意頭腦！英19歲兒靠賣媽性感照賺零用錢
    好大的孕肚！嫩媽生下5.8公斤女嬰 英國史上第二重
    2021/04/29 19:04

    好大的孕肚！嫩媽生下5.8公斤女嬰 英國史上第二重

    富蘭克林獨家引進美國註冊基金 並推限時優惠
    肉圓忘加辣就斷理智爆毆妻小 狠父被網友打到送醫
    2019/01/13 19:42

    肉圓忘加辣就斷理智爆毆妻小 狠父被網友打到送醫
    燙一下才知痛？父管教10月大男嬰 竟拉手碰滾燙熱水
    2017/12/23 11:30

    燙一下才知痛？父管教10月大男嬰 竟拉手碰滾燙熱水

    這樣野餐最時尚 紀卜心祭出秘密法寶
    國際今日熱門
    武漢肺炎》泰國病逝數創新高 曼谷貧民窟群聚感染成焦點
    2021/05/03 20:44

    武漢肺炎》泰國病逝數創新高 曼谷貧民窟群聚感染成焦點

    別有用心！ 共軍派3船艦參與印尼潛艦打撈 專家揭背後目的
    2021/05/03 20:54

    別有用心！ 共軍派3船艦參與印尼潛艦打撈 專家揭背後目的

    武漢肺炎》輝瑞將捐19億武肺藥物 CEO：心與印度同在
    2021/05/03 22:12

    武漢肺炎》輝瑞將捐19億武肺藥物 CEO：心與印度同在

    聽過「波巴/奇奇效應」嗎？ 研究揭名字發音的影響
    2021/05/03 22:49

    聽過「波巴/奇奇效應」嗎？ 研究揭名字發音的影響

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播