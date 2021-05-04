媽潑7歲、10歲兒女熱水至灼傷 法官判刑直批：惡毒的母親！

法官判刑時指出，被告是個惡毒的母親，在小孩子最應受到保護的地方，作為小孩子的主要照顧者，卻違反小孩信任對孩子們施暴。（熱水壺示意圖，資料照）

2021/05/04 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕香港一名37歲的媽媽，疑似嫌7歲兒子吃飯吃太慢，竟然向自己的親生兒子淋熱水！之後媽媽又與丈夫在電話中爭執，再以直播方式往10歲女兒頭上倒熱水威脅丈夫。

據港媒報導，這名媽媽去年2月，因為不滿兒子吃飯太慢，要求丈夫打兒子，否則將以熱水燙兒子，丈夫遂以玩具打了兒子一下，不料媽媽卻從電熱水壺中倒出一杯80度C的熱水淋向兒子，雖然丈夫試圖阻止，但兒子的臉、頭仍被熱水濺到。

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兩天後，夫妻又因經濟問題起爭執，媽媽以視訊通話方式倒出熱水威脅丈夫要淋往女兒頭部，最後造成兒子背部二度灼傷，女兒的頭皮燙傷。

媽媽向法官求情表示，因為女兒和兒子分別患有讀寫障礙和過動兼自閉症，以至於她在照顧子女時面臨巨大壓力，強調子女已經原諒自己，希望能得法官輕判。

對此，法官判處媽媽有意使人身體受嚴重傷害等3罪，處刑2年半徒刑。

法官判刑時指出，被告是個惡毒的母親，在小孩子最應受到保護的地方，作為小孩子的主要照顧者，卻違反小孩信任對孩子們施暴，小孩們必定極度恐懼。

另外，法官斥責被告的丈夫，指被告其中一次犯案時丈夫也在現場，但丈夫未能保護子女，在兒子第一次受傷以後，也沒有妥善照顧兒子的傷口。女兒的身上也有多處新舊傷口。法官警告，丈夫若是不能阻止類似的事件再發生，將會面臨刑事指控。

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