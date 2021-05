軍情動態》猶如鋼鐵人！英軍噴射飛行裝 速度超越快艇

2021/05/04 09:51

〔編譯陳成良/綜合報導〕英國軍工公司重力工業(Gravity Industries)近日聯合英國皇家海軍發布了一段影片,展示了他們最新研發的重力噴氣式飛行服。影片中模擬了一次海上登船操作演習,一名英國皇家海軍陸戰隊員身穿飛行服從快艇上起飛,迅速追趕並登上前方的快艇,猶如超級英雄鋼鐵人(Iron Man)一般。這項技術使科幻電影中的場景朝現實生活邁進了一大步。

這種噴射飛行裝主要推力在背上,另外手上也有4具小型噴射引擎做為輔助與方向調整。

美國海軍研究所(US Naval Institute)在推特上分享了這段短片。推文內容指出,英國海軍一直在對噴射裝攻擊小組進行測試,以決定這種鋼鐵人般的飛行裝能否用於迅速成群出動並登上船艦。

該研究所還透露,美國特種作戰司令部(U.S. Special Operations Command)也在評估一種速度可超越每小時200英里(322公里)的噴射背包(jetpack)。

重力工業公司創辦人、噴射飛行裝發明人布洛尼(Richard Browning)表示,該公司已經與美國特種作戰司令部成員會面,其中也有海豹突擊隊(SEAL)成員,討論了他的噴氣背包在突擊作戰可以提供的能力。

國的直升機緊急救援機構-大北方航空救護服務公司(GNAAS)也開始測試,測試這醫護與救援人員,是否可以憑著噴射裝的飛行性能,直接飛到難以到達的地點,以支援登山遇險者。

#FunFactFriday - The Royal Navy has been testing Jet Suit assault teams to determine if the Iron Man-like suits could be used to rapidly swarm and board ships. U.S. Special Operations Command is also evaluating a jetpack that can reach speeds of more than 200 mph. pic.twitter.com/mo5FoGWkDu