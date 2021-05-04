軍情動態》猶如鋼鐵人！英軍噴射飛行裝 速度超越快艇

英軍測試的噴射飛行背包，速度超越快艇。（圖片來源：推特@RoyalNavy）

2021/05/04 09:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國軍工公司重力工業（Gravity Industries）近日聯合英國皇家海軍發布了一段影片，展示了他們最新研發的重力噴氣式飛行服。影片中模擬了一次海上登船操作演習，一名英國皇家海軍陸戰隊員身穿飛行服從快艇上起飛，迅速追趕並登上前方的快艇，猶如超級英雄鋼鐵人（Iron Man）一般。這項技術使科幻電影中的場景朝現實生活邁進了一大步。

這種噴射飛行裝主要推力在背上，另外手上也有4具小型噴射引擎做為輔助與方向調整。

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美國海軍研究所（US Naval Institute）在推特上分享了這段短片。推文內容指出，英國海軍一直在對噴射裝攻擊小組進行測試，以決定這種鋼鐵人般的飛行裝能否用於迅速成群出動並登上船艦。

該研究所還透露，美國特種作戰司令部（U.S. Special Operations Command）也在評估一種速度可超越每小時200英里（322公里）的噴射背包（jetpack）。

重力工業公司創辦人、噴射飛行裝發明人布洛尼（Richard Browning）表示，該公司已經與美國特種作戰司令部成員會面，其中也有海豹突擊隊（SEAL）成員，討論了他的噴氣背包在突擊作戰可以提供的能力。

國的直升機緊急救援機構-大北方航空救護服務公司（GNAAS）也開始測試，測試這醫護與救援人員，是否可以憑著噴射裝的飛行性能，直接飛到難以到達的地點，以支援登山遇險者。

#FunFactFriday - The Royal Navy has been testing Jet Suit assault teams to determine if the Iron Man-like suits could be used to rapidly swarm and board ships. U.S. Special Operations Command is also evaluating a jetpack that can reach speeds of more than 200 mph. pic.twitter.com/mo5FoGWkDu — U.S. Naval Institute （@NavalInstitute） October 16, 2020

這種噴射飛行裝主要推力在背上，另外手上也有4具小型噴射引擎做為輔助與方向調整。（圖片來源：推特@RoyalNavy）

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