為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    台海局勢走向戰爭？ 瑞媒：習近平是最大變數

    瑞士媒體評論說，台海局勢現在最大的變數就是中國國家主席習近平本人。（美聯社資料照）

    瑞士媒體評論說，台海局勢現在最大的變數就是中國國家主席習近平本人。（美聯社資料照）

    2021/05/04 09:50

    〔即時新聞／綜合報導〕英國雜誌《經濟學人》（The Economist）直言「台灣是全球最危險的地方」，引發各界關注台海戰爭發生的可能性。瑞士媒體評論說，台海局勢現在最大的變數就是中國國家主席習近平本人。

    《德國之聲》報導，德國特里爾大學教授、中國問題專家施密特（Dirk Schmidt）最近在瑞士《新蘇黎世報》 以「為什麼中國可能很快發動對台戰爭」為題撰寫評論，指90年代以來，台海各方都認為，維持現狀、加強兩岸相互依賴是最佳方案，但這一歷史階段已成為過往。

    文章指出，台灣多年來的社會變革和民主運動已經造就了一種特別「台灣身份認同」，當今台灣年輕人看待中國，就像看待荷蘭、葡萄牙一樣，認為他們都是前殖民者，曾在台灣島上留下痕跡，但是和現在的台灣人並沒有太多的牽連。

    施密特認為，最重要的變化則顯然發生在習近平治理下的中國，中國對台政策從講求實用主義，轉變成現在充滿了民族主義的叫囂，且習近平提出了「東升西降」這一基於馬克思主義唯物史觀的認知，認為中國在與西方的體制競賽中具備天然的優勢。

    文章表示，這一切還不至於必然導致中國與台灣發生軍事衝突，短期來看，北京的對台策略將繼續是軍事挑釁、外交孤立、經濟激勵、網路襲擊、政治滲透，而關鍵的角色則是習近平個人，這包括了積極和消極兩面向。積極因素就是權力地位穩固的習近平是唯一能夠制約中國社會不斷膨脹的民族主義訴求的人；另一方面，種種跡象顯示，習近平將自己視為中國崛起的唯一保障，而統一台灣則被認為是中國崛起的重要標誌之一。

    施密特說，因此在一個具備極權傾向、圍繞習近平量身打造的政治體系中，習近平本人的冒險意願高低，就會成為今後的關鍵變數。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    對中國侵犯展現「抵抗意志」！博明：台灣應擴大兵役規模
    2021/04/28 09:20

    對中國侵犯展現「抵抗意志」！博明：台灣應擴大兵役規模
    美前國安顧問：台灣正處「極限危險」 北京冬奧為關鍵時間點
    2021/04/28 07:55

    美前國安顧問：台灣正處「極限危險」 北京冬奧為關鍵時間點

    如何挑選銜接母乳配方？醫師教你挑
    「澳洲準備好為自由而戰！」 澳媒：針對台海局勢發言
    2021/04/27 13:10

    「澳洲準備好為自由而戰！」 澳媒：針對台海局勢發言
    澳洲司令：台海戰爭將是「災難」 兩岸須和平解決問題
    2021/04/16 10:50

    澳洲司令：台海戰爭將是「災難」 兩岸須和平解決問題

    永慶房產穩居南台灣「房仲第一品牌」
    國際今日熱門
    全球最大飛機完成二次試飛 兩年內有望試發射極音速飛行器
    2021/05/03 12:16

    全球最大飛機完成二次試飛 兩年內有望試發射極音速飛行器

    宛如拳擊比賽！俄少年遭壯男「揮拳暴打」後劫財 頭部重創送醫
    2021/05/03 11:33

    宛如拳擊比賽！俄少年遭壯男「揮拳暴打」後劫財 頭部重創送醫 影片

    美國威斯康辛州賭場槍擊案2死1傷 槍手遭警擊斃
    2021/05/03 10:56

    美國威斯康辛州賭場槍擊案2死1傷 槍手遭警擊斃

    證實與中國歧見日漸難解 紐國總理：兩國在某些事情沒共識
    2021/05/03 11:07

    證實與中國歧見日漸難解 紐國總理：兩國在某些事情沒共識

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播