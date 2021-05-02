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    親中惡果？ 執意接種中國疫苗 匈牙利死亡率全球第一

    匈牙利總理奧班2月28日接種中國國藥疫苗，成為第一位接種中國武肺疫苗的歐盟國家領袖。（美聯社）

    匈牙利總理奧班2月28日接種中國國藥疫苗，成為第一位接種中國武肺疫苗的歐盟國家領袖。（美聯社）

    2021/05/02 15:37

    〔編譯陳成良／綜合報導〕匈牙利2月4日正式開放民眾施打中國國藥研發的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，使得匈牙利成為第一個使用中國疫苗的歐盟國家。然而，匈牙利大規模接種中國國藥疫苗後，卻淪為全球武肺死亡率最高的國家。先前土耳其、巴西和智利在接種中國科興疫苗後，確診率也都不減反增。

    匈牙利近年立場越來越親中，不僅是歐盟中第一個開始接種中國疫苗的國家，連外交層面上也處處厚待中國，先前傳歐盟原想「譴責中國打壓香港」，卻遭匈牙利出手擋下。

    儘管中國疾病預防控制中心主任高福日前罕見承認中國武肺疫苗有缺點，並坦言其效力低，但匈牙利在未獲歐盟執委許可下，繼續進口和接種中國疫苗，迄今已有近百萬民眾和總理奧班（Viktor Orban）一樣接種中國國藥疫苗。

    不過依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是全球死亡率最高國家，截至5月1日10時的統計顯示，匈牙利每10萬人就有285人染疫喪命。

    目前匈牙利接種率達到30%，但是平均每天有250人死亡，也是歐盟死亡率最高的國家，不過匈牙利政府和反對派領袖目前都沒有呼籲停止接種中國和俄羅斯進口的疫苗。

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