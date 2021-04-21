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    港人接種科興疫苗後死亡再添2例 累計17死

    香港再添2起施打中國科興武漢肺炎疫苗後死亡的案例。圖為香港衛生工作者抽取科興疫苗藥劑。（彭博）

    香港再添2起施打中國科興武漢肺炎疫苗後死亡的案例。圖為香港衛生工作者抽取科興疫苗藥劑。（彭博）

    2021/04/21 23:11

    〔即時新聞／綜合報導〕香港再添2起施打中國科興武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗後死亡的案例，其中92歲男子在本月5日離世，但直到今（21）日才公布，另一名72歲男子16日洗腎時心臟驟停逝世。目前香港累計有17人接種科興疫苗後死亡。

    綜合港媒報導，香港新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今日開會討論4起涉及科興疫苗的死亡個案，分別是4名年齡介於54至92歲的男子，會後衛生署發布新聞稿指出，4人在死亡前超過14日接種疫苗，沒有臨床證據顯示死因與施打疫苗關聯。

    新公布的死亡案例之一92老翁多重疾病纏身，3月18日接種科興疫苗，本月5日去世。委員會指，根據初步解剖發現，死因是左血胸及主動脈動脈瘤破裂。另一人是患腎衰竭的72歲男子，3月24日接種科興疫苗，4月16日到醫院洗腎時突然心臟停頓死亡，委員會指，初步臨床評估死因為與透析導管有聯的敗血症及高鉀血症。

    目前香港累計有19人接種疫苗後死亡，其中17人生前接種科興疫苗，2人接種輝瑞／BioNTech「復必泰」疫苗。

    另外，香港衛生署在4月5日至18日共接獲20起接種疫苗後疑似出現面部癱瘓「貝爾氏麻痹症」的個案，其中12人曾施打科興疫苗，8人施打「復必泰」。委員會檢視現有的臨床資料後，認為3起個案並非貝爾氏麻痹症，另有3起需獲得更多資料後再評估總結。

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