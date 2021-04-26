接種中國科興疫苗 24歲泰國女子2天後猝逝

泰國24歲女子接種中國科興疫苗2天後猝逝。（彭博檔案照）

2021/04/26 18:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港已傳出至少19起接種中國科興疫苗後死亡的案例，日前也傳出韓國僑民接種中國疫苗3天後死在上海，而遭逢第3波疫情襲擊的泰國近日也傳出多起施打科興疫苗後出現不良反應的案例，23日更驚傳一名原本身體健康的24歲女子，接種科興疫苗短短2天後就猝逝。雖然目前還在等驗屍報告，但家人相信，她的死亡與接種中國疫苗有關。

綜合網媒《Sannook》等多家泰國媒體報導，這名女子家住泰國中部紅統府，21日接種科興疫苗，23日突然暴斃。死者母親表示，女兒打完疫苗當天曾她通電話，當時女兒只是說手臂疼痛。未料，2天後就接獲醫院的電話，告知女兒心跳驟停，她趕到醫院前女兒已經回天乏術。她強調，女兒生前很健康，難以接受她突然離開。

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死者姐姐說，妹妹接種疫苗後曾嘔吐，她身邊有朋友接種疫苗後出現相同症狀，但嘔吐以後就沒事了，沒想到妹妹卻在2天後感到不適需請病假到醫院看診。姐姐說，當時醫生只是讓她喝鹽水，之後就死了。

另據泰國華文網媒《看見泰國》報導，日前才傳出有7人在接受中國科興疫苗後出現不良反應，23日又再爆出位於南邦府的醫院有400名醫護人員在接種科興疫苗後，有將近40人發生不良反應，出現說話含糊、手腳無力、頭暈、頭疼、胸悶、眼花、嘔吐等不適症狀。不過泰國當局調查後表示，生產批次沒問題，不會暫停科興疫苗施打。

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