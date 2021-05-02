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    喝酒卻成浮屍？韓國男大生離奇死亡成謎

    首爾漢江夜景。（歐新社）

    首爾漢江夜景。（歐新社）

    2021/05/02 15:44

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾知名景點漢江，近日傳出一起離奇意外。1名知名大學的醫學生，與朋友去漢江公園喝酒後失蹤，經過6天後在漢江漲潮時發現1具浮屍正是此名失蹤男大生，驗屍後發現頭部有2道很深的傷口，整起事件目前仍在調查中。

    根據《韓聯社》報導，1名22歲醫學系男大生在上月24日晚間與同性朋友在盤浦漢江公園喝酒跳舞，隔日清晨朋友半醉半醒的返家休息，卻驚傳男大生失蹤，經過6天全力搜索後，上個月30日下午在漢江找到男子冰冷浮屍，遺體因浸泡已久而腐爛，無法用肉眼辨識死因，送驗結果發現頭部有2道又深又粗長2指、疑似生前遭尖銳物的割傷。

    男大生父親表示，兒子遺體的臉龐比預想的還要乾淨、表情也看起來沒有那麼痛苦，算是不幸中的大幸，「為了防止日後發生類似的悲劇，我認為不管是裝設監視器、或是裝設定位追蹤系統，當局應該盡力做好不足之處。」

    此外，首爾龍山警察署指出，目前還無法確認頭部出現的割傷是何種因素造成，不過初步推斷與死因無直接關係。

    根據初步分析，男大生失蹤的時間點、以及其掉進漢江的時間點大致吻合，就是頭部後方的傷口，無法初步判定其出現的時間點，至少要等到15天以後，完整的驗屍報告才會出爐。

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