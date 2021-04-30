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    恐因海洋暖化丟工作 南韓海女：找到的高爾夫球比海參還多

    因為氣候變遷，海女未來恐將面臨失業。（路透社）

    因為氣候變遷，海女未來恐將面臨失業。（路透社）

    2021/04/30 15:22

    〔即時新聞／綜合報導〕科技的發達與技術的進步，雖帶來許多便利，但也造成地球的負擔，氣候變遷連帶海洋暖化，南韓海女表示對此很有感，採收的海鮮1年不如1年，而她們也需潛入更深的海底去找尋海產，這項傳統的職業恐面臨式微。

    根據《路透社》 報導，日前實地採訪南韓濟州島的海女（以潛水的傳統方式捕捉海洋生物的女性），年僅28歲、濟州島最年輕的海女金素熙（Jin So-hee，音譯）表示，從事海女工作已有6年，每天都是在海中尋找像是海參、海藻，和鮑魚等各式各樣能賣錢的海鮮，「採集到的海洋生物越來越少，尤其在計算3月工資時，更能再次感受到問題的嚴重性。」而在這過程中，她對於氣候變遷、海洋暖化有切身的感受，「採集到高爾夫球的數量比海參還多」。

    事實上，據南韓國立水產科學院研究員高俊哲（Ko Jun-cheol，音譯）指出，濟州島海域的升溫幅度，是全球平均升溫的2.6倍。溫度一高，海藻面積就越小，取而代之的則是像石塊的珊瑚藻，和入侵的亞熱帶物種，導致海域原有的生物逐漸往深度更深的地方去。

    而在釜山沿海地區的86歲海女透露，「與過去（當我開始工作時）相比，採集到的數字僅為十分之一」。警示這樣傳統工作可能也漸漸被淘汰。因此目前金素熙與另名海女在下班之後，另外經營YouTube頻道，希望能喚起民眾海洋意識。

    Climate change threatens future of S.Korea’s youngest ‘sea women’ from Reuters News Agency on Vimeo.

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