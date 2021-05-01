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    武漢肺炎》印度變種病毒首入侵香港 至少10例

    香港發現10例印度變種病毒，其中7人來自4日從印度飛抵香港的航班，該班機有58人確診。（資料照，彭博）

    香港發現10例印度變種病毒，其中7人來自4日從印度飛抵香港的航班，該班機有58人確診。（資料照，彭博）

    2021/05/01 00:25

    〔即時新聞／綜合報導〕國際武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，香港近日發現至少10例確診為印度的雙重變種病毒，為香港首次發現。10人都來自印度的境外輸入，其中7人來自4日從印度新德里飛抵香港的航班，該班機共58人確診。

    根據《香港01》報導，香港理工大學團隊公布，26日首次在香港發現境外輸入個案為印度變種病毒。理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒說，檢驗30多個樣本，當中發現1人為印度變種病毒「B.1.617」，還有9人為另一印度變種病毒「B.1.617.1」，這10人都是印度境外移入。

    蕭傑恒解釋，「B.1.617.1」是由「B.1.617」演變而來，目前印度越來越流行「B.1.617.1」變種病毒。他也說，2種變種病毒都有「E484Q」和「L452R」突變，可能影響疫苗效果，也可能讓病毒更易傳染，和南非變種病毒類似。

    蕭傑恒指出，這10案例都來自印度，當中7人於4日搭乘UK6395航班抵達香港，該班機有58人確診，除了印度變種病毒，也有人感染英國變種病毒，目前不能確認是否在飛機上出現傳染。

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