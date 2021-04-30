武漢肺炎》美國逾9千萬人完成疫苗接種 拜登：讚啦！

美國有30％的人口完成了武肺疫苗的接種，總統拜登對此感到滿意。（路透資料照）

2021/04/30 23:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國疾病管制與預防中心（CDC）本週四（29日）宣佈，全國有30％的人口完成了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的接種程序，換算下來大約是9966萬人。

綜合外媒報導，根據美國CDC資訊，有43％的民眾已經施打過至少1劑疫苗，換算人口約是1億4379萬人；另外，65歲以上人口的單劑接種率已達到82％。

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據統計，確認施打過疫苗的數目已超過2.37億劑。美國政府認可的疫苗品牌分別是輝瑞（Pfizer）/BioNTech、莫德納（Moderna）以及嬌生（Johnson & Johnson），美國民眾大都是接種前兩種。

接種率最高的幾個州是新墨西哥、紐澤西以及美國東北部的幾個州；密西西比、阿拉巴馬、阿肯色、喬治亞等州排名最末。

美國總統拜登（Joe Biden）本週表示，他對疫苗接種的進展感到高興。他下週將發佈更多有關美國嘗試在7月4日回歸正常生活的細節。7月4日為美國國慶日。

拜登說，「（7月4日）是美國往正常生活更進一步的目標，並且，當我們與所愛之人，還有朋友一同慶祝國慶時，我們也可以藉此歡慶擺脫病毒。」

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