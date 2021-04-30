為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    武漢肺炎》美國逾9千萬人完成疫苗接種 拜登：讚啦！

    美國有30％的人口完成了武肺疫苗的接種，總統拜登對此感到滿意。（路透資料照）

    美國有30％的人口完成了武肺疫苗的接種，總統拜登對此感到滿意。（路透資料照）

    2021/04/30 23:40

    〔即時新聞／綜合報導〕美國疾病管制與預防中心（CDC）本週四（29日）宣佈，全國有30％的人口完成了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的接種程序，換算下來大約是9966萬人。

    綜合外媒報導，根據美國CDC資訊，有43％的民眾已經施打過至少1劑疫苗，換算人口約是1億4379萬人；另外，65歲以上人口的單劑接種率已達到82％。

    據統計，確認施打過疫苗的數目已超過2.37億劑。美國政府認可的疫苗品牌分別是輝瑞（Pfizer）/BioNTech、莫德納（Moderna）以及嬌生（Johnson & Johnson），美國民眾大都是接種前兩種。

    接種率最高的幾個州是新墨西哥、紐澤西以及美國東北部的幾個州；密西西比、阿拉巴馬、阿肯色、喬治亞等州排名最末。

    美國總統拜登（Joe Biden）本週表示，他對疫苗接種的進展感到高興。他下週將發佈更多有關美國嘗試在7月4日回歸正常生活的細節。7月4日為美國國慶日。

    拜登說，「（7月4日）是美國往正常生活更進一步的目標，並且，當我們與所愛之人，還有朋友一同慶祝國慶時，我們也可以藉此歡慶擺脫病毒。」

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》全球確診病例突破1.5億 近317萬人病歿
    2021/04/30 21:48

    武漢肺炎》全球確診病例突破1.5億 近317萬人病歿
    日本遊輪驚傳1名乘客確診 700人被迫停靠橫濱港
    2021/04/30 18:38

    日本遊輪驚傳1名乘客確診 700人被迫停靠橫濱港

    健康生活新「煮」意 職業媽媽好輕鬆
    新北AZ公、自費疫苗 接種率已過半
    2021/04/28 15:52

    新北AZ公、自費疫苗 接種率已過半
    太離譜！ 法國驚傳140人接種疫苗錯打成生理食鹽水
    2021/04/26 18:27

    太離譜！ 法國驚傳140人接種疫苗錯打成生理食鹽水
    國際今日熱門
    新聞360》軍事經濟牌齊發抗中！拜登：習近平是錯的
    2021/04/30 11:00

    新聞360》軍事經濟牌齊發抗中！拜登：習近平是錯的 影片

    等人家來打卡嗎？中國山東號航艦出海 衛星拍到幾乎沒動
    2021/04/30 06:31

    等人家來打卡嗎？中國山東號航艦出海 衛星拍到幾乎沒動

    台灣登上封面 經濟學人：地球上最危險的地方
    2021/04/30 07:06

    台灣登上封面 經濟學人：地球上最危險的地方

    巴西高官稱「中國人發明了武漢肺炎」 中國駐巴西大使館氣炸
    2021/04/30 06:19

    巴西高官稱「中國人發明了武漢肺炎」 中國駐巴西大使館氣炸

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播