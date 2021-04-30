武漢肺炎》全球確診病例突破1.5億 近317萬人病歿

全球武漢肺炎確診病例突破1.5億，印度疫情尤其慘重，單日確診及死亡人數均創下紀錄。圖為印度火葬人員在臨時火葬場火化死者的畫面。（美聯社）

2021/04/30 21:48

〔中央社〕法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間30日10時（台灣30日晚間6時），全球至少316萬8333人死於武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）武漢肺炎），至少1億5044萬6870例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

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上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

全球29日通報新增1萬5396人病歿、88萬5915起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為印度（3498死）、巴西（3001死）、美國（755死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計57萬5194人病故、3228萬9257例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（40萬1186人喪生、1459萬678例確診）、墨西哥（21萬6447人喪生、234萬934例確診）、印度（20萬8330人喪生、1876萬2976例確診）及英國（12萬7502人喪生、441萬4242例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，匈牙利是死亡率最高國家，每10萬人就有283人染疫喪命；接下來依序為捷克（273人）、波士尼亞-赫塞哥維納（259人）、蒙特內哥羅（238人）和保加利亞（234人）。

從區域來看，歐洲累計106萬6253死、5027萬6996例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計91萬5182死、2868萬9948例確診；美國和加拿大共計59萬9359死、3349萬7233例確診。

亞洲共計33萬4959死、2561萬7140例確診；中東地區共計13萬6死、777萬907例確診；非洲共計12萬1529死、455萬1468例確診；大洋洲共計1045死、4萬3182例確診。

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