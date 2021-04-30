賠到脫褲！佛洛伊德之死趁亂縱火警局 美男判罰3.3億元

美國明尼蘇達州去年發生警察壓頸害死非裔男子佛洛伊德（George Floyd）的事件，隨即引發全美各地示威抗議，但23歲男子魯賓遜（Dylan Shakespeare Robinson）竟趁著暴動縱火焚燒警察局，如今被法院宣判4年有期徒刑、罰款1200萬美元（約新台幣3.3億元）。（路透）

2021/04/30 15:37

〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州明尼阿波利斯前警官蕭文（Derek Chauvin），去年壓頸害死非裔男子佛洛伊德（George Floyd），隨即引發全美各地示威抗議。不過，23歲男子魯賓遜（Dylan Shakespeare Robinson）當時竟趁著暴動縱火焚燒警察局，如今被法院宣判4年有期徒刑、罰款1200萬美元（約新台幣3.3億元）。

據《BBC》報導，檢方透露，魯賓遜去年5月親手點燃汽油彈後，由其他人丟向明尼蘇達第3警局（Minneapolis 3rd Police Precinct），火勢隨即從1樓樓梯間延燒並焚毀建築物。

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魯賓遜與另外3名涉案的20來歲男性落網後，於去年12月對縱火一事認罪，法官最終判處魯賓遜需坐牢4年並支付天價罰款，另3人的刑期將在之後宣判。4人的委任律師毛茲（Mauzy）表示，魯賓遜只是數千名暴動民眾的代罪羔羊而已，還有其他人罪嫌比他更嚴重卻沒有被抓到。

美國聯邦檢察官福爾克（Anders Folk）對此痛斥，魯賓遜沒有採取合法抗議行動，反而是動用了暴力進行破壞，縱火不僅會讓無辜性命處於危險之中，同時還導致明尼阿波利斯的暴亂更加嚴重。

美國檢察官辦公室指出，未來當局將以各種方式收取罰金，魯賓遜的薪水、退休金甚至銀行帳戶餘額都會被抽成付款。律師毛茲指出，魯賓遜根本付不完1200萬美元，希望其他3人被告能夠負擔一部分金額。

這並不是美國法院首次判處高額罰款。2018年，奧勒岡州1名15歲少年因為縱火造成連燒數個月的森林大火，被判罰3600萬美元（約新台幣10億元），但法官也認為少年終其一生無法還完，因此規定他若完成緩刑並且不再犯罪，於10年之後便可停止繳交罰金。

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