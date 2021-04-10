佛洛伊德缺氧致死！專家：警跪頸、壓制是主因 而非吸毒

美國非裔男子佛洛伊德遭警壓頸身亡一案，檢方證人托賓醫師（見圖）出庭時說，佛洛伊德是死於被人壓在人行道上，頸部被膝蓋頂著而缺氧致死。（美聯社檔案照）

2021/04/10 00:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德遭警壓頸身亡一案正由法庭審理中，檢方證人托賓（Martin Tobin）醫師在當地時間8日表示，佛洛伊德是死於被警官蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋壓在人行道上，頸部被膝蓋頂著而缺氧致死。

據美聯社報導，托賓解釋，「一個健康的人如果遭受到與佛洛伊德同樣的遭遇，那他一定也會因此死亡。」托賓試圖用淺顯易懂的說法解釋醫學觀點，他甚至鬆開他的領帶，將手放在自己的脖子和頭後部，以演示呼吸道的運作原理。

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托賓告訴陪審團，去年5月，佛洛伊德被前明尼阿波利斯警官蕭文和另2名警官壓制，他的雙手被扣在後方，臉則是貼在地面上。托賓說，「當時佛洛伊德的呼吸受到嚴重限制，缺氧使他的腦部受損，最終導致他的心臟停止。」

托賓分析了3名警官壓制佛洛依德的照片，他說，在這9分多鐘的過程裡，蕭文有9成以上時間都是「將膝蓋壓在佛洛依德頸上」。托賓也提供其他導致佛洛伊德無法呼吸的因素，包括警官抬起佛洛伊德被上銬的雙手、堅硬的人行道地面、他的俯臥姿勢和頭的轉向，以及壓在他身上的膝蓋。

法庭上，檢察官播放佛洛伊德被壓制時的影片，托賓說，可以看到在蕭文將膝蓋抵著佛洛伊德的頸部大約5分鐘過後，「佛洛伊德的臉色產生了變化，當時佛洛伊德已經死亡了。」

托賓補充，影片中，儘管一開始佛洛伊德還可以說話，移動身子，「但這並不表示他的呼吸是充分足夠的。」托賓指出，佛洛伊德小腿的抽動是腦部受損的跡象，此外，「人們在呼吸困難時，其實可以持續講話，直到呼吸道縮小至15％，而在那之後，你將面臨極大的麻煩。」

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