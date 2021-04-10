為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    佛洛伊德缺氧致死！專家：警跪頸、壓制是主因 而非吸毒

    美國非裔男子佛洛伊德遭警壓頸身亡一案，檢方證人托賓醫師（見圖）出庭時說，佛洛伊德是死於被人壓在人行道上，頸部被膝蓋頂著而缺氧致死。（美聯社檔案照）

    美國非裔男子佛洛伊德遭警壓頸身亡一案，檢方證人托賓醫師（見圖）出庭時說，佛洛伊德是死於被人壓在人行道上，頸部被膝蓋頂著而缺氧致死。（美聯社檔案照）

    2021/04/10 00:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國非裔男子佛洛伊德遭警壓頸身亡一案正由法庭審理中，檢方證人托賓（Martin Tobin）醫師在當地時間8日表示，佛洛伊德是死於被警官蕭文（Derek Chauvin）用膝蓋壓在人行道上，頸部被膝蓋頂著而缺氧致死。

    美聯社報導，托賓解釋，「一個健康的人如果遭受到與佛洛伊德同樣的遭遇，那他一定也會因此死亡。」托賓試圖用淺顯易懂的說法解釋醫學觀點，他甚至鬆開他的領帶，將手放在自己的脖子和頭後部，以演示呼吸道的運作原理。

    托賓告訴陪審團，去年5月，佛洛伊德被前明尼阿波利斯警官蕭文和另2名警官壓制，他的雙手被扣在後方，臉則是貼在地面上。托賓說，「當時佛洛伊德的呼吸受到嚴重限制，缺氧使他的腦部受損，最終導致他的心臟停止。」

    托賓分析了3名警官壓制佛洛依德的照片，他說，在這9分多鐘的過程裡，蕭文有9成以上時間都是「將膝蓋壓在佛洛依德頸上」。托賓也提供其他導致佛洛伊德無法呼吸的因素，包括警官抬起佛洛伊德被上銬的雙手、堅硬的人行道地面、他的俯臥姿勢和頭的轉向，以及壓在他身上的膝蓋。

    法庭上，檢察官播放佛洛伊德被壓制時的影片，托賓說，可以看到在蕭文將膝蓋抵著佛洛伊德的頸部大約5分鐘過後，「佛洛伊德的臉色產生了變化，當時佛洛伊德已經死亡了。」

    托賓補充，影片中，儘管一開始佛洛伊德還可以說話，移動身子，「但這並不表示他的呼吸是充分足夠的。」托賓指出，佛洛伊德小腿的抽動是腦部受損的跡象，此外，「人們在呼吸困難時，其實可以持續講話，直到呼吸道縮小至15％，而在那之後，你將面臨極大的麻煩。」

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    佛洛伊德案情生變？警辯護律師出示影片「膝蓋壓肩胛骨」
    2021/04/08 00:54

    佛洛伊德案情生變？警辯護律師出示影片「膝蓋壓肩胛骨」
    佛洛伊德案涉案警員今日開庭 刑責最高可達40年徒刑
    2021/03/29 22:25

    佛洛伊德案涉案警員今日開庭 刑責最高可達40年徒刑

    灣區唯一海景千坪森林 「聯悦臻」暖心全新力作
    特教學校淪監獄？獨關腦麻女55分鐘 無人聞問窒息亡
    2021/03/20 05:30

    特教學校淪監獄？獨關腦麻女55分鐘 無人聞問窒息亡
    描繪英女王跪壓梅根頸諷王室歧視 法國查理週刊挨轟
    2021/03/16 12:21

    描繪英女王跪壓梅根頸諷王室歧視 法國查理週刊挨轟

    買紅單屋更賺？專業人士破解迷思
    國際今日熱門
    全球最年輕富豪年僅18歲 身價高達938億
    2021/04/09 09:50

    全球最年輕富豪年僅18歲 身價高達938億

    長賜輪之亂還在燒！港口貨櫃大塞車 全球供應鏈卡卡
    2021/04/09 06:19

    長賜輪之亂還在燒！港口貨櫃大塞車 全球供應鏈卡卡

    全面抗中 美國會將審兩法案倡強化台美、官方接觸解禁
    2021/04/09 06:38

    全面抗中 美國會將審兩法案倡強化台美、官方接觸解禁 影片

    日經：習近平的頭號關注—台灣、台灣、台灣！
    2021/04/09 06:30

    日經：習近平的頭號關注—台灣、台灣、台灣！

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播