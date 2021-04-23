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    BLM反警浪潮後 研究：美謀殺率激升 爆增6000命案

    出現BLM抗議活動的城市，警察用槍致死案數比過去下降了15至20％，但這些城市謀殺案整體數量也激增了1成，並在全美範圍內增加了約6000起謀殺案。（法新社）

    出現BLM抗議活動的城市，警察用槍致死案數比過去下降了15至20％，但這些城市謀殺案整體數量也激增了1成，並在全美範圍內增加了約6000起謀殺案。（法新社）

    2021/04/23 13:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美非裔男子佛洛伊德之死一案引爆全美「黑人的命也是命」（BLM）浪潮，各地示威聲四起，抗議警方偏頗執法，然而最新一項研究卻顯示，自BLM示威潮出現以後，雖因警方用槍而喪命的人數變少，但謀殺案總體數量卻大大增加。

    綜合外媒報導，馬薩諸塞州大學研究人員在一份預印報告中指出，自去年5月佛洛伊德之死一案發生後，出現BLM抗議活動的城市，警察用槍致死案數比過去下降了15至20％，但這些城市謀殺案整體數量也激增了1成，而全美範圍內也增加了約6000起謀殺案。

    研究作者坎貝爾（Travis Campbell）接受訪問時表示，數據顯示，BLM抗議活動導致警方投入執法程度下降，同時過去普遍進行的主動勤務也有所減少，「既解釋警方執法導致死亡案數的減少，也支持了謀殺案總數增加的現象」。

    上述坎貝爾發表的研究結果屬於預印報告，當前正接受同行審查。

    研究人員迪帕克（Deepak Premkumar）在另一份報告中發現了類似的狀況，在佛洛伊德案發生後，大城市中的謀殺與搶劫案數量各上升了10％及17％。

    對此，有觀察人士解讀，面對來自公眾的壓力與強烈譴責，警察有從原本的執法行為與強度「退縮下來」的跡象。

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